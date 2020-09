Celulares iPhone: cómo elegir entre los modelos

Cómo elegir entre los celulares Apple

En principio, para elegir entre los celulares iPhone, es muy importante pensar en función de las necesidades y la duración que se espera para ese equipo. No es lo mismo comprar un teléfono nuevo por algún apuro, que invertir en un celular que funcione correctamente a largo plazo. Tampoco es lo mismo usar el teléfono para trabajar, para jugar o simplemente para navegar por WhatsApp y redes sociales.

En este sentido, la compañía se mantiene alerta a los pedidos de los usuarios y suele diseñar diversos equipos que se adaptan muy bien a las necesidades de cada uno. Por esto, hay algunas cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un celular Apple:

En los últimos años, la tendencia de la industria de la telefonía móvil es la de aumentar el tamaño de las pantallas de los smartphones para que los usuarios puedan producir y consumir de manera más cómoda contenido multimedia. Aunque puede ser un beneficio, no todos los usuarios quieren teléfonos de 6,5 pulgadas. Porque les resulta incómodo o porque no se acostumbran al tamaño, hay quienes en el 2020 eligen los modelos de iPhone que conservan pantallas de no más de 5,8 pulgadas como el iPhone XS, que se puede elegir en un tamaño reducido o en la versión Plus de 6,5 pulgadas.

como comprar Iphone2.jpg

Por otro lado, es sumamente importante pensar en función del presupuesto que uno puede destinar a la compra de un móvil nuevo. La empresa Apple suele comercializar de manera oficial durante un tiempo algunos de sus equipos más "antiguos" a un precio menor del que tenían cuando se lanzaron. Aunque la compañía hace un buen trabajo de optimización de software, permitiendo que iOS se ejecute bastante bien en dispositivos con cierta antigüedad, estos tienen el contraste de que casi nunca incorporan las últimas novedades respecto a las nuevas funciones y características. De todas maneras, el beneficio es que funcionan rápido, con amplia memoria y a un precio accesible en relación con los últimos modelos.

Otro de los beneficios y características de los celulares iPhone es el almacenamiento interno, ya que estos equipos no pueden ampliarse mediante Micro SD, como sí ocurre con otras marcas. De todas formas, los celulares iPhone son muy elegidos por su capacidad, ya que van desde 64 GB hasta 512 GB (las versiones más completas). La capacidad permitirá guardar fotos, videos, descargar aplicaciones y utilizar el celular de manera rápida y sin interrupciones. Por ejemplo, el iPhone 11 cuenta con 128 GB, mientras que el mismo modelo pero en su versión Pro Max, tiene una capacidad de almacenamiento de 256 GB. Obviamente, este aspecto influye en el precio del celular y es por eso que el presupuesto siempre debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar en hacer un cambio de iPhone.