Cómo mejorar la velocidad del Internet en casa

5 consejos para usar el WiFi con más velocidad:

1- Cambiar de 5 GHZ a 2,4 GHZ cuando sea necesario

En la actualidad, la mayoría de los servicios cuentan con conexiones WiFi de 2,4 GHZ y de 5 GHZ ya que, a grandes rasgos, la conexión WiFi de 5 GHZ tiene una mayor velocidad teórica: 867 Mbps frente a los 60 Mbps de las conexiones de 2,4 GHZ.

En este sentido, se recomienda utilizar los 2,4 GHZ para dispositivos móviles como celulares o tablets, y los 5 GHZ para dispositivos que requieran de más velocidad, como una computadora o un televisor.

De todas formas, la conexión WiFi de 5 GHZ tiene un defecto que no hay que dejar pasar, y es que no cubre un rango de red tan grande como la 2,4 GHZ y es por eso que está recomendado para situaciones en las que el router está relativamente cerca de tus dispositivos y no tanto cuando un único router tiene que cubrir una zona muy amplia, como es el caso de las casas grandes.

Afortunadamente, en la actualidad hay dispositivos que son lo suficientemente inteligentes como para cambiar automáticamente entre la conexión de 5 GHZ y de 2,4 GHZ eligiendo por sí solos la red que muestre mejor señal.

2- No saturar la conexión

La velocidad de conexión a Internet es compartida entre todos los dispositivos que están conectados, y por lo tanto, es normal que cuando alguien está descargando archivos, la velocidad de conexión se muestre más lenta. Por eso, en principio, un buen consejo es que los archivos se descarguen en horarios que el Internet no sea tan solicitado por las demás personas que conviven en el mismo lugar.

3- Tener un router que funcione bien

El router es sumamente importante para la conexión WiFi. Por eso, hay que prestar especial atención al router que la compañía de Internet coloca en el hogar y en el caso de encontrar que no funciona rápidamente o tiene cortes continuos, es necesario pedir un cambio e insistir hasta que lo hagan.

4- Usar adaptadores para mejorar la señal

En el celular, el televisor y en otros dispositivos, lamentablemente no se puede utilizar otro adaptador, pero en el caso de las PC y los ordenadores portátiles hay más opciones que se pueden aprovechar para mejorar la velocidad del Internet wifi. Una de ellas es el uso de adaptadores WiFi USB que se consiguen en los locales de tecnología o por Internet a precios muy accesibles para todos los usuarios.

5- Asegurarse de que no haya infiltrados en la red WiFi

Por último, pero igual de importante que los puntos anteriores, es 100 % necesario chequear que no haya infiltrados utilizando la misma red WiFi sin permiso. A veces suele pasar que algunos vecinos averiguan la contraseña de la red WiFi y la utilizan habitualmente, reduciendo ampliamente la velocidad de la conexión.