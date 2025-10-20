Uno Santa Fe | Economía | Dólar

El dólar blue se dispara en Santa Fe y supera los $1.500: la demanda no afloja a días de las elecciones

Con el mercado en tensión y expectativas de devaluación tras los comicios del 26 de octubre, crece la dolarización. Ni la intervención del Tesoro de EE.UU. ni el swap con el Banco Central logran frenar la escalada.

20 de octubre 2025 · 17:22hs
La fiebre verde volvió a instalarse en el mercado cambiario argentino. En la ciudad de Santa Fe, el dólar blue se consolidó por encima de los $1.500, en medio de una fuerte demanda para cubrirse de una eventual devaluación tras las elecciones legislativas del próximo domingo.

Pese a los intentos oficiales por contener la presión, el dólar oficial mantiene su tendencia alcista. Ni la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos ni el swap de monedas firmado entre el Banco Central (BCRA) y el organismo que encabeza Scott Bessent, anunciado este lunes, lograron frenar la escalada.

En el mercado mayorista, la divisa subió 1,7% y alcanzó los $1.475, impulsada por la fuerte demanda de formación de activos externos (FAE). Así, el tipo de cambio oficial quedó a solo 1,1% del techo de la banda, ubicado en $1.490,57, con operadores que detectaron posturas de venta atribuidas al BCRA.

“La demanda por cobertura continúa sostenida, y un dólar mayorista por encima de los $1.450 solo intercala respiros ante las intervenciones de Bessent, que ya no logran correr a la demanda privada, sino apenas morigerar la suba”, explicó el economista Gustavo Ber.

Alta tensión preelectoral

A menos de una semana de los comicios, la dolarización de carteras se aceleró, especialmente entre pequeños inversores. Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) señalaron que “con solo cinco ruedas hasta las elecciones de medio término, el mercado entra en zona de alta tensión. Es habitual que en períodos preelectorales la formación de activos externos de minoristas se duplique o más”.

Los analistas coinciden en que el mercado anticipa un cambio en el régimen cambiario luego de las elecciones y una suba del valor del dólar, por lo que los billetes que el Tesoro norteamericano y el BCRA inyectan al mercado son rápidamente absorbidos por la demanda.

Los pesos que van al dólar

El economista Christian Buteler planteó una pregunta clave: “¿De dónde salen los pesos que están comprando dólares?” Según explicó, los plazos fijos en pesos —que deberían crecer con los intereses— cayeron $2,4 billones en la primera quincena de octubre, lo que refleja un traslado directo hacia el mercado cambiario.

Esa tendencia también se nota en el mercado de futuros, donde, pese a intervenciones oficiales, los contratos operan al alza. Para fin de año, el mercado proyecta un tipo de cambio oficial cercano a $1.594.

Cotizaciones en Santa Fe

En la plaza santafesina, el dólar blue avanzó $20 y se ubicó en $1.489 para la compra y $1.521 para la venta.

En tanto, los dólares financieros mostraron movimientos dispares: el MEP cedió 0,4% a $1.534,72, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó 0,4% hasta $1.548,59.

Por su parte, el dólar cripto —que opera las 24 horas— bajó 0,4% y se posicionó en $1.530,19.

