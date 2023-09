Jan De Nul Group y las soluciones estratégicas en Argentina Oil & Gas

Stand Jan De Nul en Oil&Gas 2023 (3).jpg

Presente en más de 22 países, en los últimos meses Jan De Nul firmó un acuerdo con el proveedor de energía alemán RWE, para la instalación en alta mar de turbinas y cimientos eólicos marinos, y anunció la construcción de la primera isla artificial de energía del mundo, Elisabeth II, en Bélgica. También estuvo a su cargo la instalación y electrificación de un cable submarino de Abu Dhabi y del montado de múltiples parques eólicos en Taiwán, Estados Unidos, Dinamarca y Bélgica, entre otros proyectos. En nuestro país, se encargó de la instalación de tuberías y cables en las reservas offshore de gas y condensados de Vega Pléyade de Tierra del Fuego, entre otros proyectos destacados.

Asimismo en el stand de Jan de Nul en Oil&Gas, los visitantes podrán conocer más acerca de “Arenas Argentinas del Paraná”, la empresa local fundada por Jan de Nul en 2016, y que posee una moderna planta ubicada en Diamantes (Entre Ríos) dedicada a la producción de arena natural para la exploración y explotación de petróleo y gas, de casi 100% cuarzo de alta pureza. Actualmente cuenta con una base logística ubicada en Añelo, corazón de Vaca Muerta en Neuquén, compuesta por un predio con 3 hectáreas y 2 naves de más de 3.000 m2 cada una, lo que le permite una operación de descarga, almacenaje y entrega acorde a las necesidades operativas de sus clientes.

Desde la compañía explican que “el grupo cuenta con embarcaciones, equipamiento técnico, tecnología, know how y gran experiencia en este tipo de obras de alta complejidad y que son actualmente muy demandas por las empresas energéticas”. Jan De Nul ayuda a producir la energía que el futuro necesita, tanto dentro como fuera el agua, por eso, se presenta en esta renombrada exposición como un aliado estratégico del sector no solo alrededor del mundo, sino también en Argentina.

Los interesados pueden visitar el stand de la compañía ubicado en el lote 2D 06, justo en el ingreso del Hall Dos del centro de exposiciones de La Rural para conocer más acerca de estos proyectos y múltiples pericias de Jan De Nul en esta desafiante industria.

Acerca de Grupo Jan De Nul

Jan De Nul, empresa familiar de origen belga, presente en más de 150 países. Líder mundial en obras de infraestructura marítima, dragado, ingeniería civil y medio ambiente. Cuenta con más de 7000 empleados a nivel mundial. En la Argentina opera hace más de 25 años y emplea a 500 profesionales.

Innovación, experiencia y sustentabilidad; es la fuerza del grupo Jan De Nul. Gracias a la pasión y el compromiso de sus empleados y a su flota hiper moderna, el Grupo es líder en el mercado de dragado y obras marítimas, así como en servicios especializados para el mercado offshore de petróleo, gas y energía renovable. Jan De Nul es una empresa líder en ingeniería civil y actividades medioambientales.