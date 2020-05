El presidente Alberto Fernández este viernes anunció la extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo, inclusive. En una conferencia de prensa, el mandatario nacional se refirió a los motivos de su decisión. El presidente destacó los logros obtenidos hasta el momento del aislamiento social, y aseguró que éste, en parte, se debió al “comportamiento ciudadano”. Luego, permitió preguntas. Hubo una que visiblemente lo incomodó y no la quiso responder.

La pregunta fue formulada por un periodista de la agencia Bloomberg, quien le consultó a Alberto Fernández de qué forma continuará ayudando a los habitantes que siguen en cuarentena, debido a la imposibilidad de acceder al crédito. “El Gobierno nacional, entre abril y junio, va inyectar 1,7 billones de la economía para aliviar el impacto económico de la pandemia, pero sin tener acceso al crédito, como se podrá conseguir ese dinero sin provocar un salto inflacionario”, consultó.

“La verdad es que discutí mucho sobre que me planteen esta cuestión en el medio de una pandemia, porque hemos hecho un enorme esfuerzo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para manejar esta situación, que no es muy distinta a la que vive todo el mundo”, indicó el Presidente. “Yo sé que usted viene de un medio especialista en esos temas, pero hoy prefiero no hablar de economía“, dijo. Antes de responder el gobernador Axel Kicillof, ex ministro de Economía de Cristina Fernández, algo le comentó al oído al presidente.