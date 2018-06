Perticarari: "Esto significa un apoyo claro del Fondo al Gobierno"

El economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, Néstor Perticarari, dialogó con UNO Santa Fe para analizar el acuerdo al que arribó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y dijo que el monto "superó totalmente las expectativas" que tenían la mayoría de los agentes económicos.

"Acá se estaba hablando de 30.000 millones de dólares y fueron 50.000 millones más un 10% más brindado por otros organismos internacionales como el BID, entre otros. Esto indica un apoyo bastante claro del Fondo a las acciones que está llevando adelante el gobierno", aseguró.

Al ser consultado sobre los condicionantes con los que llega ese apoyo, Perticarari sostuvo: "En principio los condicionantes son dos: uno que fue muy publicado, como la reducción del déficit que va a golpear más sobre 2019 que sobre 2018 porque lo que se firmó para este año está dentro de lo que ya había fijado el propio Ministerio de Hacienda, reducir el déficit a alrededor del 2,7% del PBI. Para el año que viene sí hay una reducción bastante importante que van a significar recortes, de eso no hay ninguna clase de dudas".

"El otro condicionante, del que no se había hablado mucho hasta ahora, es el tema monetario. La idea es hacer una reforma de la carta orgánica del Banco Central para que no siga financiando al Tesoro Nacional e ir viendo los mecanismos de reducción que eran esas bombas de tiempo como las Lebacs, que cada 30 días estaban generando un problema", explicó.

"Para los técnicos del Fondo –amplió– la asistencia del Banco Central al Tesoro es una fuente adicional de los crecimientos de precios y quieren achicarla evitando que el Banco Central financie déficit del sector público, para que esto se financie con emisión de deuda".

Al hacer referencia a la inflación, Perticarari recordó las palabras del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien en conferencia de prensa el jueves pasado anunció que se desactivaban las metas para este año y que su idea era que de julio a junio del año que viene haya un 21% de inflación y de enero a diciembre de 2019 pasar al 17%.

"En principio, no hay nada que me diga que no se puede alcanzar; tampoco hay algo que me diga que es seguro que se van a alcanzar esos números", dijo el docente de la UNL y agregó: "Son objetivos que con un menor crecimiento de la cantidad de dinero, menor nivel de actividad y el hecho de que se desactiven corridas cambiarias para evitar posibles saltos bruscos en el dólar sería factible cumplir esas metas. De cualquier manera, en Argentina , a esta altura, hablar de pronósticos de inflación ya resulta bastante azaroso".