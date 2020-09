¿Por qué contratar Internet hogar?

En la actualidad, podemos observar que muchas personas alrededor del mundo han contratado el servicio de Internet hogar porque ya es un uso que lo tenemos incorporado dentro de nuestras actividades diarias. Al principio, tal vez eran los más jóvenes quienes lo utilizaban más pero, con el correr del tiempo, las personas mayores también aprendieron a usarlo: hoy la conexión a la red es una herramienta indispensable, más allá de la edad del usuario.

Los más jóvenes son los que más suelen usar Internet hogar, sobre todo para divertirse con los juegos online o ver alguna serie o película. Sin embargo, en la casa hay varios integrantes que lo utilizan como, por ejemplo, los padres que trabajan o se comunican con sus seres queridos de modo virtual. Este servicio también puede servirte para hacer compras de comida, vestimenta o tecnología. Hay muchos sitios o aplicaciones que te ayudarán a encontrar lo que estás buscando.

COMPRA ON LINE NOTA 2_2.jpg

Dentro de las ventajas de tener Internet hogar, debemos mencionar que podés llevar a cabo un montón de actividades para que todo sea más llevadero en tu vida. Si bien la gran mayoría lo usa para entretenerse, es importante que sepas que sirve para muchas otras cosas. Gracias a la existencia de varios dispositivos tenés la oportunidad de encontrar una gran cantidad de información sobre el tema que sea.

Aunque estos dispositivos necesitan conectarse a Internet para que funcionen de la mejor manera posible. Podemos remontarnos hasta hace no muchos años cuando la televisión solo era usada para ver canales por cable, pero en la actualidad cumplen otras funciones como tener conectividad a una red para ver películas o series, entre otras opciones. Para que todo esto sea posible, es indispensable que la conexión sea perfecta para que no tengas problemas.

Motivos para elegir Internet por fibra óptica

COMPRA ON LINE NOTA 2_3.jpg

Sin lugar a dudas, Internet hogar es parte de nuestras vidas pero es importante que conozcas la diferencia que existe entre la conexión que se hace por medio del cableado tradicional y la fibra óptica. Saber esto te va a ayudar en el momento que contrates el servicio para tu casa o empresa.

La primera diferencia es que el cable convencional de cobre de una línea telefónica tiene otras velocidades, dependiendo del servicio. No podemos dejar de lado que es más económica, aunque seguramente te sirva si no precisás más de 30 de descarga para el uso cotidiano.

En cambio, la fibra óptica es mejor por la velocidad que puede alcanzar, la transmisión de datos y tiene la capacidad de llegar a los 300 MB de bajada. Esta fibra está compuesta por líneas bastante más delgadas, con mayor rapidez y pueden durar más tiempo si la comparamos con otros cables.

Uno de los tantos beneficios de la fibra óptica es que no generan electricidad. No es un dato menor porque en caso de que haya una tormenta no tendrás ningún inconveniente con las interferencias, tal como sucede con las líneas telefónicas.

Para contratar Internet hogar, te podemos aconsejar que busques en los sitios de las distintas compañías de cable para ver qué ofertas o promociones tienen y analizar si te conviene. Por lo general, sucede que las empresas cambian ciertos puntos en dichas promociones.

Así que, lo mejor es que estés atento porque compañías como, por ejemplo, Claro tienen grandes beneficios para que disfrutes de Internet hogar. Vas a encontrar planes desde 50 MB con una línea, 100 MB y 300 MB. Lo más recomendable es que pienses qué oferta se adapta más a tus necesidades y puedas disfrutarlo solo o con tus seres más cercanos.