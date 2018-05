Sciara: "Pedir que cambie el modelo es pedir que Macri no sea el presidente"

El exministro de Economía de la provincia, Ángel Sciara, analizó en diálogo con UNO Santa Fe el momento económico actual y sostuvo que lo que está sucediendo tiene que ver con errores que ya se venían cometiendo desde antes del 10 de diciembre de 2015, momento en el que asumió la actual gestión. En ese sentido, reconoció que "el modelo estaba necesitando retoques", pero los elegidos "no fueron adecuados suficientemente".





"Llegamos a este punto por razones más internas que externas, y tenemos esta crisis cambiaria que creo que en pocos días más va a ser historia. Seguramente, se analizarán las razones por las cuales ocurrió, pero creo que lo más importante es el futuro", resaltó.





En ese orden de cosas, se distanció del "modelo neoliberal" propuesto por Cambiemos y dijo que con la venida del FMI, "el ajuste que no realizó el gobierno de Macri, lo va a tener que hacer obligado por el Fondo" y que esto avizora una inflación superior a la estimada, "aunque ya nadie la creía".





Sin aventurar un porcentaje de inflación para 2018, Sciara simplemente marcó que estará lejos del 15% que aún esta semana reiteró Nicolás Dujovne, y que los indicadores de crecimiento que ponderaban los últimos indicadores coyunturales se van a estancar. Con lo cual, afirmó que "vamos a tener una situación clave en el corto plazo de estancamiento económico, con un alza del nivel general de precios".





Los requerimientos del FMI

Consultado sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los probables requerimientos del organismo para prestar dinero a la Argentina, Sciara estimó que "va a ser un poco más de lo mismo" y que, seguramente, se exigirá un mayor ajuste del déficit fiscal, y que el tipo de cambio seguramente va a encontrar su techo en los niveles en los cuales el FMI considere adecuados.







Sobre el particular, afirmó que el país debe resolver problemas estructurales que no se solucionan solamente corrigiendo el tipo de cambio, como un déficit presupuestario con características estructurales muy profundas, y un déficit en las cuentas corrientes y en balanza comercial. "Yo creo que ese va a ser el gran desafío y la tremenda herencia que dejaría el macrismo si pierde las elecciones de 2019", planteó e instó al gobierno a ocuparse y preocuparse por el futuro, que auguró será de más pauperización y que afectará notablemente a las pequeñas y medianas empresas por la suba del crédito.





"Con lo cual el capital de trabajo se les va a encarecer muchísimo. Van a tener además una suba en los servicios públicos esenciales, particularmente la energía, y un aumento de los insumos. La situación evidentemente no favorece a un crecimiento económico sustentable, sostenible a largo plazo. Creo que en este punto tenemos que poner el ojo los que no compartimos el modelo macrista", indicó.





Convocar a la oposición

Este martes, en medio de la preocupación por el vencimiento de Lebacs y el temor de que sus tenedores se vuelquen al dólar, el Presidente planteó la necesidad de un "acuerdo con la oposición" en función del armado del Presupuesto 2019.





"El problema es que siempre vamos atrás de los acontecimientos. Vamos ahora a un acuerdo nacional, después de que la economía se descalabró y que tenemos los indicadores y las variables puestas en un nivel que favorece a ciertos sectores y desfavorece a la mayoría del pueblo y a las pequeñas y medianas empresas", resaltó al respecto el exministro de Economía de la provincia.





En esa dirección, dijo que la convocatoria a la oposición es bienvenida, pero se debería haber realizado "mucho tiempo antes", al igual que la contención para evitar la pérdida de divisas de las reservas del Banco Central. "Esto es historia, bienvenido sea que se convoque a las fuerzas políticas, sindicales y empresariales, pero dudo que podamos resolver este problema porque está en la esencia del neoliberalismo un modelo como este. Yo he insistido mucho en que pedir que cambie el modelo es pedir que no sea Macri el presidente, porque evidentemente está en su gen ideológico. Esto es lo preocupante", expresó y remarcó que no son solo críticas que llegan desde sectores progresistas, sino también del propio riñón macrista que no compartieron algunas de las actuaciones y usos de los instrumentos.





"Esta es una crítica válida y creo que hay que tomarla y releerla con cuidado. Cómo se critican dentro del neoliberalilsmo, las malas actuaciones, la impericia y, sobre todo, desde nuestra perspectiva lo que uno observa es que el manejo empresarial no es lo mismo que el manejo de la cosa pública. Muchas decisiones que toman los empresarios que son buenas desde el punto de vista empresarial, son tremendamente perjudiciales desde el punto del colectivo, desde el punto de vista macro y de la gente", aseveró.





Cómo impactará en Santa Fe

Por último, Sciara sostuvo que la provincia tiene capacidad de absorción para morigerar el impacto de la crisis, pero que se debe mirar atentamente a lo que está sucediendo y puede acrecentarse respecto del tejido industrial y el empleo.





"Ese es el punto central que seguramente se va a deteriorar de aquí en más, no solamente por la caída del nivel de actividad, sino también, espero que no, por algunas exigencias del FMI. De todas maneras ya teníamos algunos roces, con problemas en algunas empresas y eso se iba resolviendo o paliando de alguna manera. Es muy probable que haya un golpe un poco más fuerte sobre la competitividad", advirtió.