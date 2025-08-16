Uno Santa Fe | Economía | YPF

YPF: alivio para Argentina en la Justicia de EEUU

La Cámara de Apelaciones de Nueva York mantuvo la suspensión sobre la orden de la jueza Loretta Preska para que el Estado entregue acciones de la petrolera a fondos buitres

16 de agosto 2025 · 11:56hs
En el juicio por YPF, Argentina logró una pequeña victoria en los tribunales de Nueva York.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York mantuvo suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF. Así, dio vía libre a tramitar las apelaciones del gobierno contra el fallo a favor de los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. El tribunal de segunda instancia tampoco solicitó al país que presente una “garantía” real y concreta por los u$s 16.099 millones que se les debe pagar.

El tribunal de apelaciones con sede en Nueva York dictaminó que Argentina no necesita entregar su participación en YPF a los acreedores, mientras duren los támites de apelación. Por lo tanto, las acciones del Estado nacional en la petrolera de bandera podrán permanecer en la Caja de Valores, mientras esta misma Corte resuelve la apelación de fondo.

Fuentes que siguen minuto a minuto el caso aclararon que la decisión es “meramente administrativa” y puede volver a ser apelable, y que a partir de ahora corren las dos apelaciones formales que presentaron los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro para defender al país.

Una apelación es contra la sentencia a favor de los ganadores y otra por la exigencia de entrega de acciones de YPF. “Esta segunda apelación podría demorarse hasta dos años en resolverse”, sostuvieron los expertos en legales, con acceso al expediente en Nueva York.

La causa

El 30 de junio pasado, Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra del país y dispuso que la Argentina entregue las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s 16.099 millones más intereses.

En ese momento, la defensa argentina presentó la segunda apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal. Esta suspensión es la que ahora se extiende en el tiempo.

Los fondos buitre ya adelantaron en un escrito que si reciben las acciones de YPF las mantendrían en una cuenta del The Bank of New York Mellon (Bony) a la espera de una sentencia definitiva por la apelación. “Eso no sucederá”, afirman los analistas del juicio.

Esta semana, la Cámara de Apelaciones tenía tres opciones para fallar: mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, levantar la solicitud u ordenar a la Argentina que ceda las acciones. La postura de postegar la entrega contaba con el respaldado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Fallo incumplible

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado un rechazo a la entrega de acciones de YPF. Dijo que es “incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe una la ley por la que se expropió la empresa”, señaló.

De acuerdo al jefe de ministros, la legislación indica que “para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial”.

El funcionario había remarcado que si la Justicia estadounidense resolvía definitivamente contra del país, no estaría habilitada para ordenar una entrega de acciones.

El próximo jueves 25 de septiembre se realizará una primera audiencia por la primera apelación, donde la Argentina debe argumentar su postura en la pérdida del juicio. La segunda apelación es por la entrega de acciones de YPF. Así, la otra fecha clave será el 27 de octubre.

