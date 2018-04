Eduardo Domínguez: "Esto se define en la última fecha"

Eduardo Domínguez tuvo el habitual contacto semanal con la prensa y en el inicio se refirió a la evolución de los jugadores que arrastran dolencias musculares: "Están trabajando bien Mariano González, Bernardi, Ledesma, uno siempre los tuvo en su consideración, bienvenida la competencia y esperemos que estén todos bien para armar el equipo".

En el tramo decisivo de la Superliga el DT no dudó en expresar que el trabajo se basa en "puntualizar algunos conceptos para seguir creciendo y seguir acentuando en los pequeños déficits del equipo, en líneas generales vamos bien, seguimos trabajando de la misma manera".

Uno de los casos más puntuales de jugadores que no rindieron de acuerdo a lo que se esperado es el de Alan Ruiz , a lo que el estratega expresó que "fue de menos a más, no pudo tener el crecimiento o no le pudimos dar por no conseguir victorias, y eso influye en el estado de ánimo, llega bien entonado para la parte final, eso nos gusta".