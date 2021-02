Los docentes plantearon al gobierno las condiciones para volver a las aulas

· LEER MÁS: Trotta calculó que son 30.000 los docentes santafesinos que tendrán prioridad para vacunarse

Por su parte, el secretario general de Sadop, Pedro Bayugar, se mostró escéptico de lograr que se dé la vacunación a los docentes previo al reinicio de clases, indicando que "sería una pretensión de imposible realización".

"Tenemos que pensar cual sería la metodología más rápida para la vacunación de modo que cuando lleguen esas dosis estén a disposición de todos los docentes y se puedan vacunar. Se pueden hacer simulacros para que todos podamos vacunarnos en el menor tiempo posible", sostuvo Bayugar.

El dirigente de Sadop no dio precisiones sobre fechas tentativas de vacunación, declarando que "se habló de febrero pero creo que no es posible". Y agregó: "lamentablemente la Argentina no produce vacunas, la realidad es que dependemos de otros y en eso no tenemos forma de solucionar inmediatamente la problemática.

Paritaria el 5 de febrero

La referente de Ctera y Amsafé declaró en el Salón Blanco de la Casa Gris que desde el sector están diagramando un documento para presentar en la reunión paritaria con el gobierno provincial, con todas las condiciones exigidas por los docentes para que sea viable el regreso a la educación presencial.

"Queremos una presencialidad de forma cuidada y segura, edificios escolares en condiciones, con el análisis epidemiológico de cada lugar, el tema de la vacunación, el tema del transporte que lo planteamos aquí como un problema y el tema de la bimodalidad o sistema híbrido".

Además, la referente docente provincial manifestó: "Vamos a defender los tres concursos que el gobierno provincial bajó en un proceso que consideramos irregular y por eso hemos ido a la justicia en defensa de los 350 compañeros y lo vamos a plantear en la paritaria provincial el día 5 de febrero".

Con respecto a la consulta de UNO Santa Fe acerca de cuán lejos está el gobierno de cumplir con las demandas docentes, Alesso planteó esperar a la reunión paritaria y concluyó: "Este fue un año difícil en lo salarial y en lo económico. Esperamos que el gobierno reconozca el esfuerzo y el trabajo de los docentes y en ese sentido poder discutir un buen salario".