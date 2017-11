Los docentes y alumnos del sur provincial protestan contra el Operativo Aprender

Según informó La Capital, docentes nucleados en Amsafé Rosario y representantes de distintos centros de estudiantes marchan por las calles del centro de Rosario en dirección a la plaza San Martín en rechazo de las evaluaciones del Operativo Aprender que dispuso el gobierno nacional en las escuelas de todo el país.





Los manifestantes se concentraron en la plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad, y cerca de las once comenzaron a caminar por Santa Fe en dirección al oeste. El desplazamiento de los docentes y alumnos causaba importantes congestiones de tránsito y era casi nula la presencia de inspectores de tránsito.









En declaraciones a La Ocho, Gustavo Terés, secretario general de Amsafé Rosario, manifestó: "Los primeros números que nos llegan hablan de un nivel muy bajo de alumnos que han rendido estas evaluaciones. Diría que en el nivel secundario es prácticamente nulo en las escuelas públicas. Y no es por la lluvia. Hemos constatado que cursos enteros que han decidido no hacer las evaluaciones. Eso lo vimos también en escuelas de Villa Gobernador Gálvez, Pérez y Pueblo Esther. No hubo chicos que se prestaran a la evaluación".









"Esta es la respuesta que se le dio al gobierno desde la comunidad educativa. Esta es una respuesta desde los docentes, desde los centros de estudiantes y también de muchísimos papás", agregó Terés.