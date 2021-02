"No se puede plantear que la escuela es como una fiesta clandestina", afirmó Trotta

Télam: ¿El Consejo Federal de Educación trató en su última reunión qué cantidad de días presenciales va a necesitar un alumno en la escuela durante este año?

Nicolás Trotta: Dentro de la presencialidad cuidada y cumpliendo los protocolos, solo algunas escuelas, por ejemplo las que tienen mucha infraestructura y poca matrícula o las escuelas rurales con pocos estudiantes, tendrán una presencialidad plena como antes de la pandemia. Habrá que dividir en dos o tres las aulas con espacios en común para fortalecer los días y horarios. Las escuelas de jornada completa se transformarán en dos escuelas de jornada simple y frente a eso algunas escuelas pueden organizar la presencialidad tres veces por semana. La provincia de Formosa, por ejemplo, tuvo el año pasado un esquema en el que los lunes y martes iba un grupo y los miércoles y jueves otro y el viernes realizaban trabajo pedagógico docente.

T.: ¿Qué sucederá si una familia, pese a todas las medidas de prevención a ser implementadas, decide no mandar a su hijo a la escuela por temor a un contagio?

N. T.: Toda la experiencia del mundo en el 2020 confirma que podemos volver a la presencialidad cuidada y segura. Hoy podemos avanzar en ese sendero, y si la realidad se modifica, habrá que tomar decisiones que impliquen un cambio pero siempre podemos seguir construyendo presencialidad en base a las inmunizaciones. Podemos desde ahí ir llevando tranquilidad a las familias. Pensamos en un regreso obligatorio, no solo para garantizar el acceso a la salud, incluso para los niños más pequeños, sino también para recuperar los procesos de socialización, que son tan sensibles y trascendentes. Sabemos que hay mensajes extremos que hacen creer a la sociedad que vamos a volver a la misma escuela de marzo del año pasado, que no está disponible, como así también tenemos que evitar el mensaje extremo que plantea que la normalidad se recuperó y no es así tampoco. No se puede plantear que la escuela es como si fuera una fiesta clandestina.