Operativo Aprender: "El año pasado lamentablemente no fue bien utilizado"

Este miércoles, en las escuelas de todo el país, se llevó a cabo una edición del Operativo de evaluación nacional Aprender. En ese marco, la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balagué contó que la prueba se llevó a cabo con normalidad en las escuelas de la provincia y que tuvo una buena participación, cercana al 80%, a pesar de las lluvias en algunas localidades.





En ese sentido, aclaró que con otro nombre, Aprender, es una evaluación que "se viene haciendo hace muchos años" y que sirve como "indicador de los resultados de los chicos en las asignaturas básicas".





Consultada acerca de las críticas esgrimidas por los gremios docentes y particularmente de Amsafé respecto de que "el operativo está totalmente alejado de la pedagogía y no da cuenta del estado de la educación", Balagué en diálogo con LT8 de Rosario, resaltó que todos los indicadores que den cuenta del estado del sistema educativo son importantes, y que Aprender "es uno más".





"Hay otro tipo de procesos de evaluación que vamos a incluir en la propia ley (texto que se debate en la legislatura provincial), que son la autoevaluación institucional, la evaluación de la escuela. Hay muchos procesos evaluativos que se vienen realizando en el mundo y este es un indicador más. Es como los indicadores de salud. Cuando uno no sabe donde está posicionado es difícil evaluar las políticas públicas", explicó.





Sin embargo, la ministra marcó la distinción en un punto clave: cómo se utilizan esos resultados. "Allí sí, es donde pongo un punto de alerta, porque creo que si es importante para la mejora de los aprendizajes. Yo creo que ahí está el eje y si es utilizado para esto, es bienvenido y en Santa Fe, lo vamos a utilizar para esto", afirmó y agregó: "La utilización nacional de los resultados es otro problema".





En este sentido, recordó que en 2016, desde la cartera educativa conducida en ese entonces por el electo diputado nacional Esteban Bullrich, "el año pasado lamentablemente no fue bien utilizado, porque fue un número que se utilizó en el marco de la paritaria".





"Me parece que eso no es adecuado porque realmente hay que trabajarlo como un proceso de mejora. Y ahí ponemos el énfasis en Santa Fe. Ustedes recordarán esa frase que no fue bienvenida, respecto de "caer en la escuela pública". Yo creo que ahí en ese sentido, hubo trabajo de cierto desprestigio, de una mirada sesgada hacia la escuela pública que no corresponde", subrayó la ministra.





La mala utilización: no de nuevo





No obstante, Balagué se mostró confiada en que la mala experiencia del año pasado no se repetirá este año, ya que señaló que el tema fue debatido en la última reunión del Consejo Federal de Educación con el propio ministro nacional, Alejandro Finocchiaro.





"Creo que esta mirada se entendió, y que no se van a dar los resultados a conocer en el marco de los días de las paritarias, sino que los resultados se van a conocer a posteriori. Son detalles muy importantes a tener en cuenta para saber cuál es la finalidad de la evaluación", finalizó.