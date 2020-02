Sonia Alesso: "No quisiera pensar que los docentes somos objeto de un chantaje para que haya una ley"

Este mediodía la asamblea provincial de Amsafé, con una asistencia de 37.097 personas, rechazó de manera contundente la propuesta del gobierno para los docentes. Tan solo 17 afiliados votaron a favor de aceptar la oferta en todo el territorio santafesino, y 36.976 la rechazaron. Sonia Alesso, titular del gremio a nivel provincial, hizo duras críticas contra las autoridades provinciales y apoyó la resolución de los trabajadores. Además habrá movilizaciones este lunes bajo la consigna "las clases comienzan en la calle, en defensa de la educación pública". En la ciudad de Santa Fe la concentración se realizará a las 10 en la puerta de la regional IV de Educación.

"La discusión que tiene el oficialismo con la oposición, que creo que es lo que nos está llevando a este desastre, no es un tema que tengamos que resolver los docentes. Ese es un tema de parlamento, del Congreso, de la Cámara de Diputados. La verdad que no quisiera pensar que los docentes somos objeto de un chantaje para que haya una ley. Me parece que se tiene que discutir entre quienes fueron electos diputados, los docentes necesitamos aumento salarial", dijo al ser consultada por la prensa si la oferta estaba relacionada por ley de Necesidad Pública que se debate en la Legislatura provincial y que impulsa el gobierno de Omar Perotti.

Asimismo, sobre los porcentajes que propuso la Ministra de Educación, Adriana Cantero, en una mesa paritaria, Alesso opinó: "Ante una propuesta que significa el 3 por ciento al valor índice pero del mes de diciembre. Que ya lo cobramos, y con aumento. Quiere decir que nos están ofreciendo un aumento técnicamente irregular. Con lo cual la verdad está lejos de lo que están planteando la mayoría de las provincias que están rondando entre un 15 y un 20 por ciento. Está lejos, no solo de nuestras expectativas sino de lo que están ofreciendo otras provincias con salarios similares. Hay que imaginar el malestar de los docentes con una economía inflacionaria donde todo aumenta menos los salarios. Es mucho el malestar, esperamos que el gobierno reflexione, que pueda ver realmente la propuesta que ha hecho que es absolutamente baja. Tiene que mejorarla con urgencia si quiere resolver el conflicto".

"La propuesta no tiene nada que ver con la inflación que va a haber en el primer semestre. Del otro lado está muy debajo de lo que son los salarios de la región centro. Por el otro lado es insostenible porque es el 3 por ciento del salario de diciembre, cuyo aumento ya lo cobramos en enero. Con lo cual, es muy difícil de explicar. El porcentaje real varía pero se compone bastante con el aumento del Fonid, osea que el esfuerzo provincial es mínimo. Es entre el 3 y el 4 por ciento pero compuesto por el Fonid, ¿dónde está el esfuerzo provincial? Porque la parte que tiene que pagar la provincia para sostener los salarios no está contemplada", sostuvo la gremialista.

Y agregó: "No me quiero meter en un tema de cuentas provincial porque no me corresponde, pero me cuesta entender que en una situación tan difícil como está la provincia de Buenos Aires con una deuda en dólares monstruosa y se ha podido ofrecer el 16 por ciento. En Córdoba que tiene seis veces en dólares la deuda que tiene Santa Fe se haya podido ofrecer el 20 por ciento. Que en Capital, gobernada por el Pro, haya podido ofrecer un 20 por ciento. Y acá nos proponen un 3 al punto índice. No me cierra el argumento".

En relación a las expectativas con las que fueron a la reunión paritaria esta semana, describió: "Pensaba la verdad que siendo el primer año de un nuevo gobierno, y con la paritaria nacional docente en marcha que iba a posibilitar fondos para la provincia de Santa Fe para programas e infraestructura, que se iba a hacer una buena propuesta. Entendiendo la situación, pero no siendo ingenua, creo que se está exagerando. Siempre hubo una simetría en las provincias de la zona centro, y este año lo de Santa Fe no tiene explicación. Ahora es el gobierno el que tiene dar una respuesta".

"No tiene que ver con lo que es el salario. Porque los de la zona centro del país están en el mismo rango que Santa Fe, sin embargo los porcentajes son mucho mayores. Entonces no tiene que ver ni con la realidad ni con el rango de aumento de provincias similares", indicó.

Sobre la cantidad de personas que participaron de la asamblea provincial, observó: "Ha votado más gente que otros años, y las asambleas han sido masivas en todos los departamentos. Me parece que es un hecho a destacar porque provocó mucha indignación. Además, el aumento era esperado en el sentido de la necesidad que tiene un maestro o profesora para sostener a su familia".

Finalmente, en relación a la fecha elegida para negociar paritarias, se defendió: "No depende de nosotros porque el que convoca es el gobierno. Nosotros desde diciembre estamos planteando que hay que empezar a discutir la paritaria. El ofrecimiento se hizo el mismo día en que ya empezaban las asambleas. A un día de empezar el ciclo lectivo. No es responsabilidad nuestra porque desde el principio estamos a disposición para reunirnos las veces que sean necesarias. La convocatoria a paritaria las hacen los gobiernos, no los gremios docentes".