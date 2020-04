El 1 de julio no se abrirá el mercado de pases

El director legal de la FIFA, el español Emilio García Silvero, confirmó este domingo que el próximo 1 de julio "no se abrirá el mercado" de pases debido a la pandemia del coronavirus que mantiene suspendidas las actividades deportivas.

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado", manifestó el dirigente en diálogo con Cadena Cope.

En la misma línea, añadió: "Si una cesión finaliza el 30 de junio, el jugador, teóricamente, debería volver a su club pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha".

Además, García Silvero no descartó la posibilidad de que haya varios períodos para realizar contrataciones: "Puede haber varias ventanas. Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir", dijo.

Días atrás, La FIFA oficializó su pedido para que todos los protagonistas involucrados flexibilicen las decisiones respecto del término e inicio de las ventanas de fichajes, incluida la duración de los contratos de las presentes temporadas, que se extenderán ante la demora que provocó la pandemia del coronavirus.

image.png Gianni Infantino, presidente de FIFA, con un futuro incierto a la vista.

En un comunicado oficial, el órgano rector del fútbol mundial explicó que, a causa del impacto sin precedentes, trabajó en la elaboración de "una serie de recomendaciones y directrices que permitan hacer frente a algunas cuestiones prácticas consecuencia de la pandemia".

Entre ellas, como destacada, propuso que "los contratos que normalmente vencen al final de la temporada se amplíen hasta el momento en el que realmente termine la temporada".

"Esta medida se corresponde con la intención original de las partes al firmar el contrato y contribuirá a preservar la integridad y la estabilidad del deporte. Un principio similar se aplica a los contratos cuyo inicio estaba previsto para el principio de la próxima temporada: su entrada en vigor se pospondrá hasta el inicio real de la misma", explicó.