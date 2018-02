"El 2017 fue un gran año para mi"

El año pasado cortó una racha de 14 años en que un argentino no triunfaba en la Maratón Santa Fe- Coronda . Lo consiguió el porteño Damián Blaum, todo un referente de las aguas abiertas a nivel internacional, y el mejor nadador argentino de los últimos tiempos. Fue campeón del mundo de la especialidad, y llega como siempre, como candidato a llegar entre los primeros a la costanera corondina.





En el lobby del hotel donde se encuentra alojado junto a su esposa, la española Esther Nuñez Morera, y su pequeña Gala, el nadador de River Plate, le dijo a Ovación que "Estoy muy bien, primero felíz por volver a estar en Santa Fe, más después de lo vivido el año pasado. Vengo con muchas ganas de nadar y sobre todo disfrutar la carrera".





"El objetivo es venir a disfrutarla mucho más que las catorce carreras anteriores, ya que siempre soñé con ganar, cada año el escuchar ´este año es tuya´ te genera un poco de presión. Pero soy un agradecido del cariño que me dan acá en Santa Fe", contó sobre cuales son sus expectativas para la prueba que se largará el próximo domingo a las 9 desde la costanera Este de nuestra capital.





Ante la consulta sobre que tipo de carrera se puede llegar a dar, el varias veces campeón del mundo, comentó que "Imagino una competencia distinta a lo que se dió el año pasado, porque las condiciones del río fueron muy particulares, logré hacer una ventaja, que si bien en el final se me acercaron, fue indescontable. Será una carrera con un pelotón muy nutrido, muy peleada y con muchos nadadores de muy buen nivel adelante".





010218 F2 Blaum.jpg







En relación a como fue el año pasado para este talentoso nadador argentino, señaló que "El 2017 ha sido sin dudas mi mejor año, por dos razones, una el haber ganado la Santa Fe-Coronda, y la otra por el nacimiento de mi hija. Especialmente la llegada de Gala fue muy movilizador, y si bien mucha gente te dice que es lo máximo, hasta que uno no lo vive, no se da cuenta. Y en lo deportivo, mi victoria acá fue muy fuerte, había nadado catorce veces, y logré ganarla a los 35 años".





"La clave de dicho triunfo creo que fue la decisión, el coraje, tuve un muy buen guía, y el tema de la cabeza. En este deporte, tenés que tener una cabeza que acompañe el entrenamiento, y me levanté muy bien ese domingo. Por un motivo ó por otro no se me daba, estaba segundo, tercero, y cuatro veces con Stoychev en la carrera. Un día me tocó, pero después de la carrera, analizando todo lo que pasó fue satisfactorio", se refirió Blaum, en relación al triunfo conseguido el año pasado en el Río Coronda.





Agregó que "Cosas a nivel personal, una preparación perfecta, sin ningún desliz, me había cuidado mucho en la preparación, una estrategia excelente, ejecutada a la perfección, osea que todo lo que había planificado para ese día, me salió todo".





010218 F3 Blaum.jpg







En cuanto a como sigue su año deportivo, Blaum expresó que "No se sabe como va a continuar el circuito internacional, lo concreto por ahora es que tenemos la Santa Fe-Coronda. Genera un poco de incertidumbre en el nadador porque entrenamos y no sabemos para que. Es dificil entrenanr sin un objetivo claro. Mi foco está en la Santa Fe-Coronda, y después para cruzar el Río de la Plata".





"Y luego, una vez terminado estos dos objetivos, con el calendario en mano, veremos que se puede hacer, pero ya sabemos que Capri-Nápoles quedó fuera del circuito, y no sabemos que puede llegar a pasar con Canadá", comentó Blaum, a horas de su participación en la competencia de aguas abiertas más linda del mundo.