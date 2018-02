"El apoyo del público fue clave"

La nadadora cordobesa Cecilia Biagioli marcó el rumbo en la Maratón Santa Fe- Coronda 2018. No quedan dudas que hizo historia en la prueba que úne la capital santafesina con la costanera corondina.





Con una impecable actuación, desde el mismo inicio, la nadadora que participó en cuatro juegos olímpicos , en la entrada a Sauce Viejo comenzó a estirar la ventaja por sobre el resto. Cumplió una estupenda actuación, ubicándose segunda en la clasificación general y obteniendo el triunfo en damas.





"Las sensaciones desde el día previo a la carrera fueron muy buenas, la clave era calmar la ansiedad, esperando la hora de la competencia. Me levanté a las 6.30, para preparar algunas cuestiones logísticas y aprovecchar el desayuno. Todo fue como lo veníamos planeando. La largada se demoró un poco porque te sube la ansiedad", le dijo Biagioli a Ovación en un reporte exclusivo a bordo del catamarán Costa Litoral





Agregó que "Igualmente estaba tranquila porque sabía que estaba bien entrenada y que había varias estrategias, y me enfoqué en eso. Por suerte, pude lograr llegar primera en damas, pero el segundo lugar en la general es más que satisfactorio".





maraton biagioli 2.jpg







Ante la consulta de cual fue el plan en la competencia, comentó que "La primera estrategia de carrera fue salir a nadar rápido con Guillermo, para tratar de despegarnos del pelotón, eso no se pudo mantener a lo largo del tiempo, y el otro plan era escaparme en el Vado, que pude conseguirlo. Pensé que Guille se podía dar cuenta, pero la que lo aprovechó fue la italiana Pozzobón, nos fuimos tirando juntas, manteniendo el ritmo, hasta que logré despegarme".





"Me pareció increíble haber llegado a sacarle tres minutos de diferencia a los chicos que venían en el pelotón, la verdad es que me la banqué bastante bien, al ser mujer el ir adelante y marcando el rumbo. Estoy muy contenta porque hicimos una buena carrera", destacó la cordobesa que debutó en 2011 con un triunfo en la Santa Fe – Coronda.





maraton biagioli.jpg







En relación a como se dió la carrera, y alguna semejanza con aquella lograda hace 7 años, Chechu expresó que "esto fue una situación diferente a aquella, en esta ocasión fui yo la que se escapó, en 2011, recuerdo que fue Petar Stoychev y un grupo de italianos, y con Guille salimos a buscarlos y a conectarlos. Fue desgastante, hicimos un trabajo enorme, y fijate que a la sexta hora se nadó muy lento. Ahora nadé muchas horas sola y con esa incertidumbre de no saber como iba a reaccionar los de atrás".





Consultada sobre si sentía cómoda nadando en pruebas largas, Biagioli consideró que "siempre me gustó nadar en distancia corta, me ha ido bien haciéndolo en pileta, pero también me gusta competir en las de largo aliento. Me gusta mucho y me siento cómoda nadando sola, mantener un ritmo estable y no perjudicar la técnica. A mi cuando nadamos en pelotón me fatiga mucho, eso de estar frenando y arrancando, no me hace bien. Es es mi mayor virtud, el nadar adelante con buen ritmo, porque el pelotón te quita fuerzas y es complicado".





maraton biagioli 4.jpg







Además, la cordobesa contó sus sensaciones luego de esta nueva edición: "Hubo momentos muy duros durante la carrera, empecé a sentir el cansancio, los dolores, y no es fácil. La cabeza juega un papel fundamental, por eso es que mucha veces te ponés a decir, chau, que me alcance el pelotón, y bueno, te conformás con salir primero en mujeres. Y la verdad que yo quería ese plus de ganar la general".





Finalmente, comentó que "la labor de Claudio (NdR: Biagiolli, entrenador y hermano) me dió la fuerza para seguir, la de mi hijo que me estaba esperando en Coronda, y obviamente la gente también. Estoy muy contenta, hice mucho sacrificio, y el haber llegado junto a Guille es otra satisfacción. Me voy muy contenta con esta actuación en la Santa Fe-Coronda"