El asesino de Ariel Castelló pidió no ser alojado en la cárcel de Coronda

La fiscala Cristina Ferraro le había atribuido previamente al joven dos hechos: "homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego criminis causae" por el crimen de Castelló y "robo calificado en grado de tentativa", tras el frustrado atraco a la mujer embarazada.





Ferraro explicó: "El juez resolvió la prisión preventiva que nosotros como fiscalía fundamentamos. Son muchas las evidencias con las que contamos hasta este momento y las pensamos ampliar". Asimismo confirmó que el detenido pidió no ser alojado en la cárcel de Coronda: "Esa petición la realizó a través de su abogado defensor. Desconocemos bien a qué obedece. Hizo referencia a que en Coronda habría personas con las que no tiene una buena relación pero no especificó quiénes ni por qué".





Embed CRIMEN DE BARRIO ROMA│ "Mirá lo que tengo para vos", la frase previa al crimen de Castelló en barrio Roma ►►https://t.co/La19sotDDa pic.twitter.com/fhBGdiH6pu — Uno Santa Fe (@unosantafe) 3 de abril de 2018







Sobre la eventualidad de un juicio abreviado, la fiscala indicó: "Esa posibilidad siempre está. Esto es muy prematuro de decir en este momento pero yendo a un juicio creo que sería con resultado exitoso y además, de acuerdo a la calificación que hemos seleccionado, le correspondería la pena de prisión perpetua".





Por otra parte, Ferraro agregó: "Se le realizó una entrevista preliminar por parte de un equipo de psicólogos y el informe arrojó el resultado de que estaba en pleno uso de sus capacidades y facultades mentales".





Finalmente, sobre el arma detalló: "Es un peritaje que resta profundizar. Por lo pronto, es una pistola calibre 9 mm apta para el disparo y también se hicieron los cotejos con el material balístico que arrojó resultado positivo. El arma tiene una numeración suprimida y ese peritaje lleva un poco más de tiempo porque se requiere de un proceso químico".

Este miércoles por la tarde, el juez Luis Octavio Silva impuso la prisión preventiva a Martín Exequiel Martínez, de 20 años, identificado como el asesino de Ariel Castelló el pasado domingo 1 de abril.