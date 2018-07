El desnudo completo de Juan Minujín en "100 días para enamorarse"

Gastón Guevara (Juan Minujín) y Laura Contempomi (Carla Peterson) pusieron a prueba su vínculo amoroso y se reencontraron en el capítulo de este jueves. Ambos fueron a un lugar donde se practica el nudismo. pusieron a prueba su vínculo amoroso y se reencontraron en el capítulo de este jueves. Ambos fueron a un lugar donde se practica el nudismo.





Gastón aceptó la temática al instante, sin embargo Laura se muestra más arisca a la situación y prefiere no mostrarse ante el resto de las personas que comparten el lugar.





El personaje que encarna Minujín aprovecha para aprender cosas nuevas relacionadas al sexo.





"100 días para enamorarse", Juan mostró su cola sin ningún tipo de reparo y, como era de esperarse, fue elogiada por los televidentes en las redes sociales. Más cuando Carla Peterson le tocó uno de sus glúteos. EnJuan mostró su cola sin ningún tipo de reparo y, como era de esperarse, fue elogiada por los televidentes en las redes sociales. Más cuando Carla Peterson le tocó uno de sus glúteos.





"Me muero", "Me enamoré de Juan Minujín", "Me mató el cul.. de Juan", "Juan Minujín es hermoso", fueron algunos de los mensajes que surgieron desde las redes sociales.





Embed