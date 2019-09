El dueño de una radio agredió a una locutora al aire

Un caso de violencia de género sacudió a la ciudad San Juan. El director de Radio Bohemia, Rodolfo Ridao, irrumpió en el estudio cuando estaba en el aire el programa "Las mañanitas" y agredió a la conductora, Claudia Velázquez.

La situación trascendió porque los micrófonos quedaron abiertos y pudo ser escuchada por los oyentes de la emisora. De hecho, una mujer que estaba escuchando la radio en ese momento llamó al 911 y alertó sobre la situación.

Vázquez denunció en la Comisaría de la Mujer que fue agredida verbal y físicamente por Ridao y pidió una perimetral contra el acusado. Según relató, no es la primera vez que sufre violencia de parte de su empleador.

Embed

En el audio se escucha a Ridao exigirle a Vázquez que guarde sus cosas y se vaya. “¡Guardalas ya! No voy a hablar con vos, porquería de mierda. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz", grita el responsable de la emisora.

"Que mierda tenés que hablar. ¿Qué querés contarle porquerías para dejarla mal?. No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura. Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos”, sigue con sus agresiones.

Pese a que faltaba una hora para finalizar el programa, Vázquez le pidió que le permita terminar y las respuestas de Ridao fueron más amenazas. “No respondo de mí. ¿No crees que te voy a hacer mierda? No vas a salir nada ¡Sos una basura, callate!”, disparó.

violencia01.jpg

Vázquez reveló al diario Tiempo de San Juan que las amenazas terminaron en agresiones físicas y mostró fotos de marcas en su cuerpo. “Golpeó la puerta con el puño, tiró al piso mi equipo de mate, me agarró de los brazos y me rasguñó", señaló.

"Llegó a amagar con tirarme la silla por la cabeza y amenazó con matarme si hacía la denuncia”, detalló.

Varios locutores de la emisora grabaron un video en apoyo al empresario. “Queremos dar a conocer lo buena persona que es Rodolfo Ridao, al menos con nosotros”, aseguraron. Fue repudiado en redes sociales y horas más tarde los participantes se arrepintieron y renunciaron.

Embed

Cristian Navas Figueroa escribió en sus redes que habían sido "casi obligados" a hacerlo y que lo hizo "intentando mantener la fuente de trabajo". También, repudió la violencia hacia su compañera.

violencia03.jpg

Repudio del Sindicato de Prensa y Comunicación Social de San Juan

El Sindicato de Prensa y Comunicación Social de San Juan emitió un comunicado de prensa en el que manifiesta su repudio ante la violencia de Género que sufrió la locutora Claudia Vázquez, mientras realizaban su trabajo en el programa Mañanitas de Bohemias.

"Lo acontecido deja en evidencia que los violentos siguen actuando con total impunidad y sin preocuparse de las disposiciones y leyes vigentes como Ley 26.485 Ley de Protección e integral de las Mujeres. Esta institución se solidariza con la Trabajadora locutora y esperamos que estos hechos no queden impune en los lugares de Trabajo.

Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.

Expresamos aquí nuestro enérgico rechazo a este tipo de acontecimientos e invitamos a sus compañeros de trabajo a reflexionar sobre este desagradable incidente que sin duda alguna nos afecta a todos como integrantes de esta sociedad que requiere la transición hacia un nuevo paradigma de la comunicación como derecho, desprendiéndose de prácticas y acciones de sectarios violentos e irracionales que se niegan a construir un nuevo escenario de equidad, paz e igualdad de oportunidades para todos los argentinos", indicaron.