El equipo de Bielsa mantiene el liderazgo

El Leeds que conduce Marcelo Bielsa empató esta tarde sin goles ante Middlesbrough, en un duelo de líderes, y ambos se aseguraron la punta del campeonato al cabo de la sexta fecha.





El equipo del Loco no pudo sostener la fortaleza como local -había ganado en las tres presentaciones anteriores- y sufrió, sobre todo en la pelota parada, el poderío del equipo que jugó la temporada anterior en la Premier League.





Con poca gravitación en ataque, no pudo conseguir el protagonismo definitivo en el juego y disputó la última parte del encuentro sometido a los envíos aéreos constantes del rival, que no estuvo fino en la definición y no pudo convertir.





De esta manera, ambos quedaron con 14 unidades y serán inalcanzables en lo que resta de la fecha por Bolton, que los escolta con 10 puntos y visitará mañana a Preston.