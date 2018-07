El escalofriante relato de Mónica Ayos de cómo su ex la golpeó

La actriz Mónica Ayos recordó su fuerte historia en primera persona de violencia de género. La actriz relató los golpes que recibió de su expareja Mario cuando estaba embarazada de su primer hijo, Federico, y la violación que sufrió a días de dar a luz.

"Mi ex me golpeaba, me golpeó embarazada. En la panza, directamente. Era producto de la cocaína más el alcohol, que le pegaban de forma muy violenta", comenzó diciendo Ayos al recordar a su pareja, un coreógrafo chileno.

La actriz contó que tenía 19 años cuando tomó la determinación de llamar por teléfono a su mejor amiga para pedirle que fuera su casa a llevarse a Federico, quien apenas tenía unos meses. "Yo había recibido una paliza muy grande cuando le estaba dando la teta. Me agarraba como si fuera una pelota de fútbol", relató la actriz, entre lágrimas.

Mónica explicó que su ex tenía serios problemas con el consumo de drogas y que lo denunció en varias oportunidades ante la policía, aunque luego levantaba las denuncias. "Estuve seis días internada porque tuve un parto muy difícil, una cesárea de urgencia. Me violó... no podíamos tener relaciones porque la zona estaba muy delicada. Me abusó... estoy describiendo a un hombre enfermo. El intentaba suicidarse y lo salvé varias veces. Y terminó suicidándose", contó Ayos.

El crudo relato de la actriz conmovió a todos. Andy Kusnetzoff, Flavio Mendoza, Karina "la Princesita", Bebe Contepomi y Benjamín Alfonso escucharon atentamente y no pudieron contener las lágrimas ante la difícil historia.