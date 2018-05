El famosísimo actor que iba a reemplazar a Arturo Puig en "Grande Pa!"

Grande Pa, la ficción protagonizada por Arturo Puig y María Leal, se convertía en un éxito inigualable con 64 puntos de rating en la pantalla de Telefe. Allá por la década del '90,, la ficción protagonizada por, se convertía en un éxito inigualable con 64 puntos de rating en la pantalla de Telefe.

En una entrevista en CNN, en el programa En Diálogo con Longobardi, Gustavo Yankelevich contó por primera vez algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre la realización de la tira, al mencionar las dudas que Puig tenía en ponerse al frente del programa.

"Le dije 'Arturo, no tengo más tiempo, tengo otro actor para hacerlo, necesito que me digas si lo vas a hacer o no. Te doy 48 horas'", expresó el productor y ex gerente de programación.

"Me llamó y me dijo que lo haría por mí; le dije que no, que lo hiciera por él. Fue el éxito más grande de la televisión, 64 puntos de rating", reveló el padre de Romina Yan.

Y agregó un dato fundamental: "Nunca lo dije y él no sabe. Es un artista de mucho éxito en su carrera, no le hubiera cambiado la vida porque hubiera tenido éxito igual... era Guillermo Francella", concluyó.

