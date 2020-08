Se llama Luciana, estaba en la costa tomando uno mates junto a su familia. Reconoce que mientras observaba cómo decenas de personas se largaban a cruzar la laguna caminando, pensó en intentar hacerlo el próximo próximo fin de semana.

"Estábamos en la costa con una amigas, con nuestros hijos; tomando mate y sol. Llevamos una tabla de stand up. Veíamos cómo muchos cruzaban la laguna; lo hacían con un palo; gente más preparada, gente menos. Todo el mundo llegaba para cruzar la laguna; tanto que dijimos «vamos a cruzarla el fin de semana que viene». Nosotros estamos mucho en la laguna, nadamos y hemos hecho cruces", relató en declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10".

LEER MÁS: Sigue la búsqueda de los dos desaparecidos en la laguna Setúbal

Y continuó: "En un momento viene un chico y nos dicen «chicas, usen la tabla que hay gente que rescatar, se está ahogando gente». En ese momento no había ningún rescatista; había familias tomando sol y gente cruzando".

"Lo miramos desconfiados porque no había gritos. Entonces fui, soy una persona que se siente confiada en la laguna, estoy habituada, acuatizada y no tengo ninguna dificultad; pero no soy rescatista, lo quiero dejar en claro", advirtió.

"Fui remando, lo hice con la tabla (stud up) que es lenta, porque es para hacer equilibrio. Llegué hasta donde había dos personas, las cuales no me di cuenta que se estaban ahogando porque no había gritos, manoteos; no había nada. Estaban en silencio total".

"La señora estaba como haciendo la plancha, boca para arriba, con los ojos cerradas; como relajada. En cuanto al señor, recuerdo que tenía un atuendo negro, una remera, buzo negro. Lo veo que está flotando sin ningún grito, ni de desesperación; estaban como en otra etapa", contó.

LEER MÁS: "Nunca dimensionaron el peligro, vieron que todos cruzaban y pensaron que no era para tanto"

"Cuando llego a estar a un metro, el señor se hunde. Yo creí que iba a volver a salir, que estaba zambulléndose; se hundió y nunca más salió. Entonces me baje de la tabla, sin soltarla, para ver si lograba dar con la mano, una pierna. Había un pozo ahí, intenté hacer pié y no podíamos. Había profundidad, no se decirte cuánto".

"Ahí es cuando realmente me desesperé. Recuerdo que empecé a gritar para que venga gente a ayudarme. Ahí se acercó un chico, uno de los rescatistas. Entonces me fui a buscar a la señora que estaba a unos dos metros, o tres... estaba muy cerca", graficó

"La señora estaba tranquila. Le dije que se agarre de la tabla, estaba como débil o en shock; entonces la ayude para que se sostenga. La puse en la punta de la tabla y la fui llevando hasta que pudimos hacer pie. La acompañe caminando. La mujer había entrado shock y quería volver al río", relató.

LEER MÁS: "Hace un mes que veníamos advirtiendo que iba a pasar", dijo un guardavidas con 30 años de experiencia

"Los que estaban eran su marido y su hermano. Ella preguntaba «¿mi hermano? ¿y mi marido?». En ese momento ya había un montón de rescatistas dentro del agua. Una vez que llegamos a la costa, un chico la llevó para que sea asistida", narró.

"Yo empecé a sentir un dolor en el pecho muy fuerte que me llamó la atención y me fui con mi familia. Estaba mi hijo esperándome en la costa, no sabía qué me estaba pasando. Me fui con mi familia y juntamos las cosas", finalizó.