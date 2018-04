El horóscopo para este sábado 31 de marzo

ARIES

(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La torpeza en su grado límite, deberá pasar por alto actitud de persona que conoce. No se sorprenda si sus ingresos le rinden más, no han aumentado simplemente está aprendiendo a manejarlos. Tener en cuenta: a veces tenemos que usar nuestro buen humor frente a las actitudes de los demás.





TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Supera situación que no podía manejar en el plano familiar, nuevo orden. La crisis financiera se puede superar pronto. Sepa entregar lo que en realidad tiene ganas y no se anima. Tener en cuenta: apuntar a ser lo más auténtico que se pueda y más quizás.





GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Compás de espera por una cuestión que usted necesita que se concrete, verá el resultado un poco más adelante. La técnica del silencio que usted aplica con esa persona no le dará un buen resultado. Tener en cuenta: primero ponerse de acuerdo con uno mismo.





CÁNCER

(22 DE JUNIO 23 DE JULIO)

Reinaría la armonía en su trabajo por la aparición de alguien nuevo que trae una mejora en el plano de las relaciones. Su conquista en el área afectiva será mayor de la que supone. Tener en cuenta: tenerse confianza, saber cómo es uno, saber quién es uno.





LEO

(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Se quedará pensando acerca de una respuesta que no esperaba recibir, ahora que la tiene no deje de actuar. La señal que su pareja le está dando tiene que ver con la necesidad de llenar un espacio vacío. Tener en cuenta: aprender a escuchar al otro, pero con ganas de escucharlo.





VIRGO

(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Amplía su espectro de amistades reconociendo en personas nuevas algo que lo emociona. Su gestión en lo laboral mejora ampliamente. Habría una nueva puerta abierta. Tener en cuenta: siempre estar predispuesto a conocer más gente.





LIBRA

(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

Estará esperando a alguien que finalmente llega, no se sienta disminuido es una cuestión de falta de tiempo. El día lo llevará a serenarse gracias a ciertas respuestas que recibe. Tener en cuenta: siempre esperar, alguna definición llegará, algo pasará.





ESCORPIO

(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Lucha interna que padece por una doble sensación en el plano afectivo. Aprenda a frenar sus impulsos, el costo posterior es desgastante para sus emociones. Dejar pasar. Tener en cuenta: cuando no se puede, simplemente no se puede, no perder el tiempo es algo necesario para estar bien.





SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Lucha interna en el área laboral, hay intereses creados que hacen borrosa la imagen de la claridad. Manéjese con prudencia. Se relaja con invitación que le hacen, no pierda el entusiasmo. Sugerencia: que una cosa no empañe a la otra.





CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Bloquea una operación que tenía casi hecha, llegan datos importantes que lo hacen cambiar de idea. La situación de sus afectos necesita una definición, tómelo en favor de los dos. Tener en cuenta: ser lo más objetivo posible, no pensar sólo en uno.





ACUARIO

(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Estará muy ocupado en esta jornada que lo llevará de un lado a otro tratando de resolver algunas cosas pendientes con papeles. El día de descanso se transforma en súper actividad. Tener en cuenta: de todas maneras la sintonía de Acuario es el movimiento continuo.





PISCIS

(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su aspiración con respecto a una persona de su entorno puede concretarse, use su magnetismo y su misterio. Lo que espera de un negocio puede opacarse, cambia de idea. Tener en cuenta: uno debe lucir sus encantos, uno debe seducir como sepa.