El Intendente Weiss Ackerley y el Ministro Cococcioni presentaron móviles y motos para Santo Tomé

"Esta entrega viene a robustecer la estrategia de seguridad que lleva adelante el Gobernador Pullaro en conjunto con los gobiernos locales. Realmente es muy importante para asegurar las condiciones de trabajo, del servicio de seguridad que lleva adelante la Policía de Santa Fe en nuestra ciudad", manifestó el intendente Weiss Ackerley.

Como parte del acto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, luego de realizar un recuento de lo entregado sostuvo que "nada de esto serviría si no damos lo más importante: las herramientas de respaldo institucional y jurídico para que cada policía haga su trabajo. Porque darles autos, darles motos y darles uniformes y que después no puedan parar a nadie en la calle porque nos denuncian, no sirve", dijo el funcionario, que valoró las leyes sancionadas por la legislatura santafesina que permiten extremar controles callejeros.

Por su parte, Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del ministerio, dijo que "el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro y toda la cúpula de la Policía de la Provincia de Santa Fe tienen la decisión de dotar a la Policía de más recursos para el patrullaje, para los vecinos y vecinas, pero también para el bienestar de la misma, para que trabajen de manera eficaz y eficiente".

En la actividad estuvieron presentes los intendentes de la ciudades de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, junto a intendentes y presidentes comunales del Depto. La Capital, la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, y demás autoridades, y vecinos. ‎