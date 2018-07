"El jueves se firmaría el contrato"

Si bien no dejó de entrenar y arrancó desde el vamos la pretemporada, Marcelo Estigarribia es uno de los jugadores a los que el 30 de junio se le venció el contrato y no tuvo novedades respecto a su continuidad.





En el inicio de la semana, el DT Eduardo Domínguez mostró por primera vez su fastidio por algunas situaciones que aún no se resolvieron. Si bien se aguarda la llegada del presidente Vignatti al país, el propio volante guaraní llevó este miércoles un mensaje esperanzador para los hinchas y el propio cuerpo técnico.





En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que "la idea es continuar, por algo me autorizaron a seguir entrenando por una semana más, la idea es quedarme, a la gente del club como a la dueña de mi pase queremos continuar, hasta el día viernes voy a entrenar. En teoría están conversando los dirigentes y lo que me informaron que el jueves se estaría firmando el contrato y espero estar a disposición del cuerpo tecnico el sábado".





Más adelante, Estigarribia expresó que "del club Maldonado es mi pase, el tema no es lo económico, ya manifesté que me gustaría quedarme, aceptaron lo que yo necesitaba, terminé jugando, tenemos mucha competencia, esperar y en todo momento conversé con los dirigentes, con Horacio Darrás con quien tengo mayor contacto, estaban resolviendo algo de otro jugador, tuvieron un percance, entre hoy y mañana se estaría finiquitando según tengo entendido. Esperemos que se llegue a buen puerto ".





En todo momento el paraguayo demostró querer seguir en Santa Fe, por eso no dudó en afirmar que "siempre estamos en conversación, lo mío se dijo que estaba arreglado igual que Leo (Heredia), yo no sabía bien si habían hablado con mi representante, apenas llegué manifesté que quiero continuar, no conversé con ninguna institución, traté de aislarme de toda conversación, cuando llegó el 30 y hablé con mi representante me dijo que habían hablando pero nada se firmó, se llegó a un acuerdo y en las próximas horas se estaría firmando, quiero quedarme tranquilo por mi familia para saber si nos quedamos, esperamos que se resuelva para disfrutar de esta hermosa ciudad y seguir con este proyecto tan hermoso. Pedro Aldave es mi representante, él me trajo a Santa Fe, tienen buena relación con Vignatti".





En la parte final, cuando trazó un balance de su rendimiento en la última Superliga, Estigarribia apuntó que "me costó bastante al principio pero por suerte pudimos lograr el objetivo de entrar en una Copa, jugando ante uno de los mejores equipos, demostramos y nos mentalizamos que era el partido, lo hicimos de muy buena manera, fuimos punzantes y fuimos inteligentes para pegar en el momento justo. Ahora a seguir entrenando, confiando que antes del viernes se va a resolver todo".