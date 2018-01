El juez visitó a Nahir y negó que cuente con privilegios en su detención

La causa que investiga el crimen de Fernando Pastorizzo sigue provocando la atención de la mayoría de los medios nacionales y si bien desde el punto de vista procesal hay avances, las novedades que se dan a diario generan el interés de la población. El juez de Garantías Guillermo Bire detalló a diario UNO de Entre Ríos cómo se encuentra la joven.





El juez aclaró que Nahir se encuentra detenida en una de las celdas de la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. "Ahí ella se encuentra sola en la celda y en otra hay una detenida por otra causa. Las dos no tienen contacto y hay un control permanente, por lo que es imposible que ella haya accedido a un celular o a una computadora", observó para marcar: "Debo entender que alguien que cuenta con la clave está realizando algunas modificaciones en la cuenta de Instagram que deberían ser investigadas", resaltó el magistrado.













Bire contó que hoy fue a visitarla y al consultarlo cómo la encontró y observó, indicó: "Hoy fui a verla y la encontré como siempre, seria, callada y preferiría no dar mayores especificaciones que a mí no me corresponden".





"Sí quiero aclarar que no es verdad que tenga un régimen especial, nada que ver, solo tiene visitas los días miércoles y los sábados en horas de la tarde y con respecto a la comida, sé que los padres le acercan todos los días una especie de vianda. Por lo tanto, no tiene privilegios y tiene el régimen como cualquier persona con prisión preventiva", relató el juez a UNO Entre Ríos.









Sobre la causa, recordó que como juez de Garantías está para monitorear la investigación penal preparatoria (IPP). "Conozco de las pruebas por dichos de las partes, y lo único que tengo por cierto son las dos teorías de las partes: la acusación directa de la fiscalía y la postura desincriminatoria de la defensa".





Nuevamente hizo saber que en el expediente no hay ningún planteo que indique que Nahir haya sido supuestamente víctima de una situación de violencia de género. "Los defensores sé que están hablando de eso, pero en la causa no hay presentado nada todavía. Tal vez lo hagan en el momento de la elevación a juicio", referenció Bire para recomendar: "Espero que lleguemos a buen puerto con la investigación, y a mí me gustaría que todo esto se debata y ventile dentro de los tribunales y no tanto en los medios. No por un tema de censura, sino porque se están diciendo algunas cosas que no están acreditadas o ni siquiera formuladas".