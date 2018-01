El jugador más rico del mundo tiene apenas 19 años

Pero claro, acá está la razón: es sobrino del sultán de Brunéi, una dinastía que perdura desde el siglo XIV. Su admirado Muda Hassanal Bolkiah -como se puede comprobar en las redes sociales- gobierna desde hace décadas ese pequeño país del sudeste asiático rico en petróleo y gas natural.





La riqueza de su familia es tan abundante que las excentricidades no pueden faltar. Tigres blancos como mascotas, coches de lujo y accesorios de oro blanco están en la orden del día. También en miembros de su familia como su padre, Jefri Bolkiah, jefe de la Agencia de Inversiones de Brunéi y que cuando cumplió 50 años en su día tuvo el placer de disfrutar de un concierto privado de Michael Jackson , que le costó unos 18 millones de dólares.





Su pasión por el fútbol le viene desde pequeño, lo que le llevó a Inglaterra en busca de su sueño. Tras pasar por Newbury, hizo varias pruebas en equipos de la Premier League como Southampton y Arsenal . Finalmente, fue Chelsea el club que lo ofreció su primer contrato como futbolista en las categorías inferiores.





Su paso por el equipo londinense fue fugaz, pero en 2016 se incorporó a Leicester, campeón en aquel entonces, y ahora forma parte de la Reserva. "Juego desde que tengo memoria y desde muy joven siempre disfruté salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me apoyaron en lograr mi sueño de ser futbolista", comentó Bolkiah en una entrevista. Lo que está claro es que si finalmente no se cumple, no tendrá problemas para subsistir.





Este jugador, pese a su corta edad, ya juega en la selección de su país y hasta fue capitán en algún encuentro. Tiene nueve partidos y un gol. Pese al inmenso poder y la riqueza de su familia, su presencia en el primer equipo de Brunéi se justifica en su talento y no en una cuestión de acomodo o contactos.

Según informó el periódico inglés Mirror, llegó a gastar hasta 35 millones de dólares en un mes entre coches de lujo, relojes y accesorios de oro blanco. Además, su familia tiene una impresionante colección de autos (600 Rolls-Royces). Ah, su mascota favorita es el tigre o el leopardo...





El futbolista más rico del mundo no es ninguno de los más conocidos a nivel mundial. Ni Messi , ni Cristiano u otro jugador del planeta tiene tanto dinero como Faiq Jefri Bolkiah, un joven de 19 años que juega en la Reserva de Leicester de Inglaterra. Según publicó la revista Forbes, la riqueza de su familia ronda los 20 mil millones de dólares.