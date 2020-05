Con protestas en los barrios populares de Santiago, en reclamo de trabajo y alimentos, Chile registró hoy otro récord diario de más de 4.800 casos de coronavirus y ya superó los 70 mil, informaron autoridades, que agregaron que hubo otros 43 muertos en las últimas 24 horas, en donde también se reportó el contagio del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

Fue el mismo ministro quien informó el positivo de su examen de PCR y a través de Twitter dijo que “afortunadamente no he tenido síntomas” y “continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen”.

La jornada comenzó con protestas sociales en zonas del sur de la capital chilena, como el caso de las comunas (barrios) de Puente Alto y La Pintana, donde vecinos salieron a las calles para exigir alimentos, trabajo y mayores ayudas en medio de la crisis sanitaria.

En el caso de la comuna de Puente Alto, un grupo cercano a los 100 vecinos cortaron las calles, exigieron la presencia del alcalde (intendente) de la comuna y exigieron más ayuda por parte del gobierno, en medio de la vigilancia de la protesta por parte de diez funcionarios de Carabineros, la policía uniformada chilena.

“Aquí están todos los vecinos, no hay ningún delincuente, somos todos trabajadores y clase obrera, en este momento estamos luchando por una ayuda, porque estamos con los brazos cruzados”, afirmó Martín, vecino del sector.

En el sector de Villa Los Lirios, comuna capitalina de La Pintana, los vecinos de la zona realizaron barricadas y exigieron ser beneficiarios del programa de entrega de cajas con alimentos, un programa encabezado por el presidente Piñera, para ayudar a las familias más afectadas por el coronavirus.

Un vocero de la protesta afirmó que “la alcaldesa anda en la televisión diciendo muchas cosas, y pidiendo mucha ayuda, y aquí hay muchas villas donde no ha llegado nada”.

Hasta la fecha, los casos totales son 73.997 y las muertes ya suman 761, dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a periodistas en Santiago, donde se concentran más del 90% de los casos.

“Cuando vemos la situación epidemiológica de los fallecidos, se ha mantenido en la curva que hemos visto en días anteriores. Son adultos mayores, enfermos crónicos”, explicó la subsecretaria.

Luego, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que existen 1.135 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, con 989 conectadas a ventilación mecánica y 220 personas en condición crítica.

Sobre la actualidad del sistema sanitario, el funcionario aseguró que “el estado de nuestras unidades de cuidados intensivos están al límite”, algo que ya admitió Piñera días atrás.

Finalmente, consultado por la prensa, el subsecretario reveló que existen 2.400 trabajadores de la salud “en cuarentena con Covid-19 positivo”.

Ante esta situación de trabajadores de la salud contagiados, el funcionario adelantó que el Ministerio de Salud ha contratado “más de 8.000” nuevos profesionales para ser incorporados al sistema de salud para atender la crisis.

Más temprano, Piñera, promulgó una reforma constitucional que reduce el sueldo de funcionarios de gobierno y de parlamentarios, una medida que calificó como “justa y necesaria que mejorará nuestra democracia”.

El presidente hizo el anuncio vía Twitter y aseguró que esta ley reducirá “las dietas parlamentarias y los sueldos de otras autoridades como el presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y otros funcionarios”.

Destacó que esta medida es necesaria porque “estamos en tiempos duros y difíciles. Yo se que muchas familias chilenas no lo están pasando bien”.

Esta reforma fue aprobada por el Congreso, en forma unánime, el pasado 13 de mayo.

Por otra parte, hoy se publicó la encuesta semanal Plaza Pública Cadem, revelando un aumento en los niveles de aprobación a la gestión del presidente Piñera con un 27%, su número más alto registrado desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, según el estudio.

Respecto a la pandemia, este trabajo de investigación reveló que un 76% de los encuestados tiene “mucha o bastante” preocupación por contagiarse de coronavirus y también un 58% de los consultados cree que el aumento en los contagios se debe a que las personas no respetan las medidas sanitarias.

Chile vive desde el 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe por 90 días, implementado por el gobierno en medio de la crisis sanitaria generada por el coronavirus.