El gobierno español autorizó ayer por primera vez la salidas con niños menores de 14 años. Y fue como destapar una botella de champagne. Millones de adultos, con la perfecta excusa de sacar a pasear a sus hijos, inundaron los parques y bulevares de las ciudades españolas en un espléndido domingo de sol. Hacía 43 días que los niños estaban "confinados" en sus casas. España comienza de apoco a aligerar el estricto confinamiento, mientras cede el número de infectados y fallecidos. El mismo cuadro de mejoría parece verificarse en Francia e Italia.

Los menores de 14 años, un total de 5,8 millones de personas según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tienen permitido desde ayer salir a dar un paseo al día de una hora y en un radio de un kilómetro de sus domicilios. De este modo, las calles españolas, vacías y silenciosas desde hace más de seis semanas, se volvieron a llenar de niños en el primer día de "desconfinamiento" parcial tras 43 días de encierro. La imagen del asfalto vacío de repente fue reemplazada por la de los niños que, aprovechando que no había autos, jugaban a la pelota en medio de la calle.

Pero, aunque la mayoría ha cumplido con la normativa, "la picaresca se ha apoderado de algunos padres", advirtió el diario madrileño ABC. No pocos aprovecharon a lo largo y ancho del país este primer permiso gubernamental para salir a la calle con sus hijos sin seguir las consignas oficiales. Miles en Madrid, Barcelona y decenas de ciudades pasearon con los niños demasiado cerca de los vecinos; se crearon verdaderas multitudes apenas dispersas en los paseos marítimos y playas, tal como se vio en la Rambla y la costanera de Barcelona. Y muchos iban sin mascarillas y también en pareja cuando, en principio, solo un adulto debía acompañar a los menores.

En Valencia los controles policiales y la presencia de un helicóptero sobrevolando la ciudad con mensajes de responsabilidad no han impedido que se disputaran partidos de fútbol entre menores —a pesar de estar prohibido— en uno de los principales jardines de la ciudad. En el paseo marítimo valenciano el distanciamiento social y la recomendación de no usar los bancos tampoco se respetaron. Imágenes que "no son las esperadas", admitió el encargado de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que agregó que no se impusieron multas y solo se hizo una labor de advertencia. Pero agregó que se cerrarán estos espacios, reabiertos ayer por primera vez desde que se decretó el "estado de alarma", si la ciudadanía no cumple con lo establecido.

En Barcelona, gracias a un clima primaveral, las calles se llenaron de niños y familias. El centro, las avenidas y la zona costera fueron lugar de encuentro de una parte de los barceloneses que agradecieron la relajación de las restricciones. En la mayoría de los casos, se respetaron las distancias y los niños y adultos, en un porcentaje importante iban con máscaras y guantes. Pero otros tantos iban a cara descubierta y se formaron grupos de padres en plena calle, donde muchos chicos se cruzaron con sus compañeros de clase, a los que solo veían por videoconferencia. En parques y plazas se vieron abrazos de niños al encontrarse con sus amigos, por lo que a sus progenitores se les ha recordado que el incumplimiento de las normas del estado de alarma puede conllevar multas de hasta 600 euros, o de 601 a 1.500 euros según el grado.

En Madrid se observó un cuadro general similar, con la mayoría de las familias que cumplió las normas, pero otros que aprovecharon para salir a hacer deporte y running. Las familias con dos hijos pasearon separados por unos metros, de dos en dos. El padre con un hijo, y la madre con otro.

Con la pandemia estabilizada y la cifra de fallecidos en claro retroceso, España dio así un paso muy esperado por la población pero también arriesgado, ante el temor a que se produzca un rebrote de la pandemia, que ya se cobró la vida de más de 23.000 personas, 288 en las últimas 24 horas.

El sábado, el jefe del Gobierno Pedro Sánchez anunció un cronograma de "desescalada" de las restricciones, cuya primer medida se vio ayer con los niños. Lo que pase durante el mes de mayo se despejará mañana, martes, anticipó el gobernante en su mensaje al país. Agregó que partir del próximo sábado 2 de mayo se permitirá practicar deporte al aire libre de forma individual y pasear en familia, medidas que se suman al permiso para salir de los menores de 14 años que arrancó ayer.