Facebook permitió el acceso a datos personales de los usuarios a 60 fabricantes

Durante los últimos 10 años, Facebook viene permitiendo a los fabricantes de teléfonos y otros dispositivos acceder a una gran cantidad de información personal de sus usuarios. Con el objetivo de ocupar una posición dominante entre las redes sociales, la firma de Mark Zuckerberg alcanzó acuerdos para compartir datos con al menos 60 compañías, entre ellas Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft y Samsung, según representantes de Facebook citados por el diario The New York Times.



La red social permitió a las empresas de dispositivos electrónicos acceder a los datos de los amigos de los usuarios sin su consentimiento explícito. Algunos fabricantes podían recuperar información personal incluso de amigos de usuarios que creían que habían prohibido compartir información, ha revelado el periódico estadounidense.



La mayoría de estos acuerdos siguen vigentes, aunque Facebook comenzó a liquidarlos en abril tras el escándalo en torno a la firma de consultoría política Cambridge Analytica, que utilizó indebidamente la información privada de decenas de millones de usuarios de la red social.



Los representantes de Facebook aseguran que el intercambio de datos cumple con todas las normas y requisitos de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés) y que los contratos limitaban estrictamente el uso de los datos, incluidos los almacenados en los servidores de los socios. Los funcionarios estadounidenses aseveraron desconocer caso alguno en que se hubiera utilizado indebidamente la información.



No obstante, algunos exingenieros de "software" de Facebook y expertos en seguridad se mostraron sorprendidos ante la posibilidad de ignorar las restricciones de uso compartido. "Es como tener cerraduras instaladas, solo para descubrir que el cerrajero también les dio las llaves a todos sus amigos para que pudieran entrar y revisar sus cosas sin tener que pedir permiso", fue el símil de Ashkan Soltani, consultor de investigación y privacidad que anteriormente trabajó como técnico jefe de la FTC.