Hay argentinos entre las víctimas del atentado en Nueva York que dejó 8 muertos

El gobierno de la ciudad de Nueva York se comunicó con la administración de Mauricio Macri para confirmarle que hay argentinos entre las hasta el momento 8 víctimas fatales del atentado terrorista que hoy sacudió a Manhattan. Las identidades de las víctimas todavía no fueron informadas.

La Cancillería argentina confirmó que entre las ocho víctimas fatales que dejó el atentado terrorista en Nueva York hay un número todavía no especificado de "ciudadanos argentinos". "En estos momentos el Consulado en Nueva York trabaja junto a las autoridades locales en la identificación de las víctimas", agregó el comunicado.





El comunicado completo ATENTADO EN NUEVA YORK El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que ciudadanos argentinos fallecieron hoy en Nueva York como consecuencia del atentado perpetrado en esa ciudad. En estos momentos el Consulado en Nueva York trabaja junto a las autoridades locales en la identificación de las víctimas.

El Gobierno de la República Argentina se encuentra profundamente conmocionado por el fallecimiento de los compatriotas y trabaja en auxiliar a los familiares y amigos de las víctimas.

La Argentina reafirma su más enérgica condena a los actos terroristas y a la violencia en todas sus manifestaciones y reitera la necesidad de profundizar la lucha contra dicho flagelo.





Brutal ataque

Un hombre atropelló hoy con un vehículo de alquiler a varios transeúntes y ciclistas en una bicisenda del sur de Manhattan, en la ciudad estadounidense de Nueva York, matando al menos a ocho personas e hiriendo a otras 11, en un acto que las autoridades calificaron como terrorista.





El conductor, de 29 años, fue baleado, herido en el abdomen y detenido por la policía, tras salir de la camioneta con dos pistolas en cada mano que resultaron ser falsas, indicó el comisario de la Policía de Nueva York James O''Neill en una conferencia de prensa junto al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el gobernador del estado, Andrew Cuomo.





El atacante, cuya identidad no fue revelada, se encuentra hospitalizado, y no se brindaron detalles sobre su condición, agregó. Testigos del ataque describieron escenas de pánico y sangre, con gente gritando del miedo y la bicisenda cubierta de cuerpos y bicicletas arrolladas. Aunque el ataque no fue reivindicado, el modus operandi remite a los atropellos masivos que el grupo islamista radical Estado Islámico perpetró en ciudades como Niza, Berlín y Londres en los últimos años.





La Policía de Nueva York dijo que el vehículo, una camioneta alquilada de la compañía Home Depot, circulaba por una calle del Bajo Manhattan cuando subió a una bicisenda situada al borde del río Hudson y atropelló a varias personas. El conductor continuó su travesía hasta chocar con un ómnibus escolar, e hirió a otros dos adultos y dos niños.





Todos los heridos fueron trasladados a un hospital y, pese a que su estado de salud es grave, se encuentran fuera de peligro. Testigos citados por la cadena de noticias CNN afirmaron que el atacante gritó en árabe "Allahu akbar" (Dios es el grande), la clásica arenga de los islamistas radicales. O''Neill dijo que el conductor hizo una declaración al bajar del vehículo y, aunque no precisó lo dicho, aseguró que la proclamación les hizo deducir que se trataba de "un acto de terrorismo".





Una pistola de paintball y otra de aire comprimido fueron halladas en la escena, afirmó la policía. Los servicios de emergencias y las fuerzas seguridad se encuentran en la zona, en donde se instaló un cordón policial para llevar a cabo la investigación.





De momento, se cree que el conductor actuó solo y no hay indicios de que haya otro tipo de amenaza en la ciudad estadounidense, precisó el gobernador de Nueva York. "Esto fue un acto de terror. Un acto de terror especialmente cobarde dirigido contra civiles inocentes", declaró, por su parte, el alcalde de Blasio, quien calificó los hechos como una "horrible tragedia".





En el lugar del ataque, dos cuerpos yacían sobre la bicisenda, mientras que el frente de la camioneta se encontraba destrozado. "Escuché disparos y entonces me di cuenta", dijo John Williams, de 22 años, quien se encontraba cerca del lugar con su patineta. "Dos mujeres con niños corrieron hacia mí y alguien gritó ''tiene un arma''", contó el testigo, citado por la agencia de noticias DPA.





"Vi un hombre boca abajo en el suelo, parecía que le habían disparado. Otro hombre había sido arrestado", añadió. Según distintos reportes, dos escuelas cercanas fueron cerradas tras el ataque, ocurrido en los inmediaciones del One World Trade Center.