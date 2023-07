Irán: volvió la policía de la moral para perseguir a las mujeres sin velo en la calle

Irán velo mujeres 3.jpg

Montazer al Mahdi no solo confirmó el retorno de patrullas como la que terminó con la detención y fallecimiento de Amini. De sus palabras, se deduce que las autoridades del país no han logrado reprimir el acto de desobediencia civil que en Irán constituye prescindir del velo, un gesto que miles de iraníes han adoptado desde la muerte de la joven kurda. El portavoz apuntó que la vuelta de la policía de la moral al espacio público obedece al objetivo de “hacer frente a quienes, por desgracia, ignoran las consecuencias de no llevar el hiyab adecuado e insisten en desobedecer las normas”. El policía concluyó advirtiendo a las mujeres de que “serán transferidas al sistema judicial”.

Irán velo mujeres 2.jpg

El código de vestimenta islámico que obliga a las iraníes a no mostrar el cabello y vestir ropas amplias fue adoptado en 1983, cuatro años después del triunfo de la Revolución Islámica. De acuerdo con el artículo 638 del Código Penal, cualquier mujer que infrinja esa ley puede ser castigada con multas y hasta dos meses de prisión. Si hay reincidencia, también con hasta 74 latigazos. Muchas iraníes juzgadas en los últimos años por no llevar velo han sido acusadas a su vez de cargos más graves, como los de incitar a la prostitución y atentar contra la seguridad del Estado, que acarrean largas penas de cárcel.

Irán velo mujeres 1.jpg

En los últimos meses, las autoridades iraníes han multiplicado las amenazas para obligar a cubrirse al creciente número de mujeres que se muestra en público con la cabeza descubierta. El pasado 15 de abril, la policía anunció que, a partir de ese día, las cámaras que vigilan el tráfico de Teherán y del resto de ciudades de Irán tendrían el cometido de captar imágenes de las mujeres que no llevan velo para desatar contra ellas el peso de la ley. Cuando no habían transcurrido ni 24 horas, muchas mujeres empezaron a recibir mensajes en sus móviles en los que se les amenazaba con acciones judiciales si reinciden.

Muchos iraníes acogieron con sorna esta invectiva, sobre todo porque algunos hombres empezaron también a recibir esos mensajes en los que se les conminaba a ponerse el velo, por lo que en las redes sociales cundieron las mofas sobre la escasa exactitud de las cámaras del régimen iraní.

•LEER MÁS: Un espejo: encontraron el planeta más brillante del universo