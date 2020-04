Rompió la cuarentena y cuando lo detuvieron dijo: "No aguantaba a mi esposa e hijas"

El aislamiento obligatorio no es sencillo de soportar no sólo en nuestro país sino en cualquier parte del mundo. El encierro para evitar la propagación del virus es el mejor remedio, aunque también existen complicaciones. Y de todo tipo, como le sucedió a un hombre en Italia, el tercer país que más casos ha registrado de coronavirus.

La persona en cuestión no aguantó el encierro, se subió a su bicicleta y entró a pedalear por las calles de Florencia. Hasta que fue detenido por las autoridades policiales y cuando le preguntaron por qué había salido, no dudó un instante en decir que "no aguantaba más a mi esposa e hijas".

El hombre en cuestión vivía rodeado de mujeres y, al parecer, se hartó. Por eso tomó su bicicleta con el fin de dirigirse a Bolonia, pero sus intenciones se desvanecieron cuando las autoridades policiales detuvieron su andar. No ofreció ninguna resistencia, pero sí sorprendió a los policías cuando brindó su argumento de la violación de la cuarentena. "Me escapé, no podía aguantar estar discutiendo con mi esposa y mis hijas", aseguró sin inmutarse el ciclista, que ahora deberá abonar una multa económica que varía entre los 400 y los tres mil euros.

Lo que no se supo fue qué es lo que sucedió al regresar a casa, encontrarse con su mujer y sus hijas y, encima, ahora con una deuda más que importante y difícil de afrontar en este momento de pandemia.