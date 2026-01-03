Uno Santa Fe | Donald Trump

Trump reveló que observó la captura de Maduro como un espectáculo televisivo

El presidente de Estados Unidos declaró que la intervención resultó “muy bien organizada”. Y reveló que estaba contemplaba una “segunda oleada” de ataques

3 de enero 2026 · 14:31hs
Donald Trump confirmó el ataque y captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con "un show televisivo".

Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

El ataque de Trump

El mandatario declaró que la intervención resultó "muy bien organizada" y se saldó sin víctimas estadounidenses.

La misma unidad que neutralizó al líder del Estado Islámico capturó a Maduro. Trump reveló además que la planificación original contemplaba una "segunda oleada" de ataques sobre territorio venezolano para la jornada de hoy. Sin embargo, sostuvo que la primera acometida "fue tan letal" que las acciones adicionales resultaron innecesarias ante el éxito de la misión.

El presidente norteamericano concluyó su intervención destacando la efectividad del despliegue que culminó con la detención de las máximas figuras del Poder Ejecutivo de Venezuela.

