Un segundo voluntario de la vacuna de AstraZeneca registra un trastorno neurológico sin explicación

Según publicó The New York Times, AstraZeneca no tiene aún el diagnóstico del segundo caso, pero fuentes cercanas a la investigación aseguraron que se trata de mielitis transversal, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria. En esa ocasión había desarrollado una inflamación en la médula espinal.

Los ensayos de la vacuna fueron paralizados a fin de profundizar los análisis y determinar las causas de la enfermedad. La empresa destacó que estos problemas de salud no tienen nada que ver con la vacuna en ninguno de los dos casos, como lo ha comprobado en una "investigación independiente".

"Se ha considerado poco probable que estas enfermedades estén asociadas a la vacuna, o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna", afirman voceros de AstraZeneca. Algunos expertos tienen dudas, dado que se dio dos veces el mismo problema.

Hay preocupación ante una posible falta de comunicación entre los 18 mil voluntarios que se presentaron para realizar los ensayos clínicos y la empresa, alertándolos de las enfermedades que estaban contrayendo estos casos. La empresa ratificó su intención de aumentar la transparencia acerca de sus investigaciones.

Después del primer caso, las pruebas se retomaron en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, pero no en Estados Unidos. El laboratorio británico no dio explicaciones al respecto. Actualmente la vacuna se encuentra en la fase 3 de los ensayos, el periodo en el que se verifica su seguridad y eficacia.