Un test de sangre podría anticipar qué personas tendrán un desarrollo grave o mortal de coronavirus

El estudio llamado “Macrophage expression and prognostic significance of the long pentraxin PTX3 in Covid-19” evidenció que cuanto más alta es la concentración de la PTX3, más probabilidades hay de que una persona se enferme gravemente al contraer el virus.

En el Instituto Humanitas ya están utilizando este método de verificación que implica una simple extracción de sangre y que permitiría organizar las terapias intensivas para atender de forma eficaz a los pacientes que desarrollarán el coronavirus de forma grave.

El equipo encabezado por el doctor Alessandro Rambaldi, del Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, analizó durante los últimos meses a 96 pacientes del Humanitas y 54 del Papa Giovanni XXIII, y también los datos de pacientes residentes en Israel y Estados Unidos.