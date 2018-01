Una santafesina relata el paso del Papa por Perú

En Perú, en el coliseo Madre de Dios, el Papa Francisco escuchó a representantes de pueblos indígenas. Yésica Patiachi, representante del pueblo Harakbut expuso durante el encuentro con el Papa: "Francisco, los nativos de la Amazonía del Perú somos los supervivientes de muchas crueldades e injusticias. (...) Muchos foráneos invaden nuestros territorios, ellos entran sin consultarnos. Nosotros sufriremos mucho cuando ellos perforen la tierra, envenenen y abandonen nuestros ríos".





En la ceremonia hubo una serie de requerimientos y pedidos de las distintas comunidades, cuyo principal mensaje tenía que ver con el cuidado del medio ambiente (minería ilegal, concesiones petroleras) y la preservación de sus costumbres, sus lenguas.





El Papa Francisco escuchó atentamente a representantes de pueblos indígenas y luego dio un discurso, donde expresó que "los pueblos originarios amazónicos nunca han estado tan amenazados en sus territoritos como lo están ahora" y luego alertó: "Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonía como una despensa inagotable de los Estados, sin tener en cuenta a sus habitantes".





"Ustedes son memoria viva de la misión que Dios que nos ha enviado: el cuidado de la casa de Dios", dijo papa Francisco. Mientras que entre el reclamo de los distintos pueblos y el apoyo que el Papa Francisco les brindaba, estaba presente el presidente Pedro Pablo Kucznski, junto a su esposa, Nancy Lange.





Francisco visita el Hogar Principito

Hogar Principito, es una casa de acogida para menores fundada en 1996 por Xavier Arbex. Allí habitan niños y adolescentes sin familia. En Puerto Maldonado hay una gran tasa de abandono y explotación de menores.





El padre Xavier Arbex de Morsier, fundador y director del hogar-albergue El Principito, fue el encargado de dar el discurso de bienvenida al Papa Francisco, y los niños y jóvenes del hogar cantaron e hicieron una emotiva representación.





Papa hogar Principito.jpg Visita. Francisco estuvo con los niños del Hogar Principito.



Luego, Arbex de Morsier afirmó que "en la selva los pobres llaman a nuestras puertas, nuestra madre selva grita dale pan, salud y educación a nuestros hijos. Nuestros ojos no siempre saben ver. Hay que ver con el corazón".





El Papa Francisco, entre otras cosas, les dijo: "Jóvenes, no se conformen con lo que está pasando. No renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a su vida ni a sus sueños. Me gustaría estimularlos a que estudien; prepárense, aprovechen la oportunidad que tienen para formarse. El mundo los necesita a ustedes, jóvenes de los pueblos originarios, y los necesita tal y como son".





"¡No se conformen con ser el vagón de cola de la sociedad, enganchados y dejándose llevar! Los necesitamos como motor, empujando. Escuchen a sus abuelos, valoren sus tradiciones, no frenen su curiosidad. Busquen sus raíces y, a la vez, abran los ojos a lo novedoso, sí, y hagan su propia síntesis. Devuélvannos al mundo lo que aprenden porque el mundo los necesita originales, como realmente son, no como imitaciones", dijo Francisco.





Papa pueblos originarios.jpg Encuentro. Representantes de diferentes pueblos amazónicos se reunieron con el Papa.



"Los necesitamos auténticos –continuó–, jóvenes orgullosos de pertenecer a los pueblos amazónicos y que aportan a la humanidad una alternativa de vida verdadera. Amigos, nuestras sociedades tantas veces, necesitan corregir el rumbo y ustedes, los jóvenes de los pueblos originarios –estoy seguro–, pueden ayudar muchísimo con este reto, sobre todo enseñándonos un estilo de vida que se base en el cuidado y no en la destrucción de todo aquello que se oponga a nuestra avaricia".





Francisco y la agenda del medioambiente

Luego, el Papa retornará a la capital del Perú donde se reunirá en privado en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con quien conversará sobre la situación de las poblaciones vulnerables y del medioambiente.

Francisco, a pesar de las intensas actividades de la agenda, de los varios días que ya lleva en este viaje apostólico por Chile y Perú, y de su edad, se presentó siempre entusiasmado y sonriente ante la multitud que lo recibió.





El papa sorprendió a la gente que estaba frente a la Nunciatura

El Papa Francisco salió al balcón de la Nunciatura Apostólica, cuando eran las 7.40, el Santo Padre sorprendió a los fieles y les deseó un buen día y los bendijo.

"Ahora todos juntos vamos a recibir la bendición. Vamos a saludar a nuestra madre", fue lo que dijo para luego iniciar el rezo del Ave María junto a los fieles congregados, y expresó: "Los bendiga Dios todo poderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que tenga un buen día. Hasta la vuelta".





Ana Falco Especial para UNO Santa Fe