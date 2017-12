"El nivel de juego no fue casualidad"

De principio a fin, Lucas Gamba se despidió en el podio de los mejores jugadores que tuvo Unión en el tramo inicial de la Superliga. Además de su despliegue encomiable, el mendocino le adosó gol para convertirse en un delantero peligroso para cualquier defensa.





En diálogo con radio Sol 91.5 admitió que "la calidad de juego fue muy buena, el funcionamiento de cada uno fue muy bueno. Siempre tuvimos muy buenos delanteros, se nos cerró muchas veces el arco, el funcionamiento fue aceptable, el equipo anduvo bien, se lo vio bien a todos, no me gusta hablar de mi, funcionamos muy bien".





Indudablemente el retorno de Madelón a la dirección técnica le permitió a muchos jugadores recuperar el nivel que no habían podido mostrar en la parte inicial de 2017. Al respecto, Gamba expresó: "Lo que a mi me gusta es la idea de juego que tenemos con Leo (Madelón), el tratar bien la pelota, salimos jugando la mayoría de las veces, estamos atacando mucho, creando muchas situaciones, los que no ganamos nos merecimos, no hubo un punto que sacamos de suerte, me enorgullece y me hace sentir que estamos jugando muy bien".





Cada vez que se abre un libro de pases, al menos en los últimos años, el nombre de Gamba comienza a sonar en equipos del país y exterior. Aunque esta situación no le mueve un pelo al exjugador de Independiente Rivadavia: "Siempre me sentí cómodo en la ciudad y en el club me trataron muy bien, tanto mis compañeros como los cuerpos técnicos que pasamos. La gente nos dio su apoyo incondicional por más que no se daban los resultados".





Para más adelante, agregar: "Son cosas que la manejó mi representante, siempre intenté concentrarme en jugar, lo hablé con Leo, yo estoy mentalizado en jugar, se hablan en los mercados de las ofertas, hasta que no termina el campeonato no me interesa, no hay que hacerse la cabeza, intento jugar y hacer lo mejor dentro de la cancha. A mi no me mata la cabeza, lo pensás pero quiero jugar, si pensás en otra cosa bajas el rendimiento y las ofertas vuelan".









En otro tramo de la charla, opinó que "sinceramente no me sorprende la campaña de Unión, me pone muy contento al ver el nivel de juego que se está teniendo, en la pretemporada veíamos que nos podía ir bien, por todo lo que viene haciendo bien las cosas el equipo y ratificarlo con el trabajo".





Por su parte, a la hora de ver a los rojiblancos en los puestos de vanguardia, Gamba disparó: "Es muy lindo verse arriba, necesitamos sumar de a tres para seguir sumando, el nivel de juego es muy bueno y no es casualidad vernos arriba, nos va a ir muy bien. Intentamos analizar y vemos todo, estamos muy tranquilos, con una bronca bárbara porque con Chacarita Belgrano perdimos puntos. A los hinchas de Unión les deseo felices fiestas y Dios quiera que el año que viene estemos mucho mejor".