El nuevo campeón del TC2000 es santafesino

Tomás Gagliardi Genné, con el Ford Focus de la Escudería Fela, se impuso en la 10ª fecha del TC2000 , que se disputó este domingo en el autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza. Jorge Vitar (Chevrolet Cruze-Pro Racing) terminó segundo tras el recargo de Santiago Mallo (Ford Focus - Escudería Fela), quién terminó tercero. En tanto, el sauceño Manuel Luque , quien cuenta con el auspicio de UNO Santa Fe , culminó quinto y le fue necesario para consagrarse campeón de la categoría.





Mariano Pernía atacó desde el principio a Gagliardi Genné, pero no logró superarlo y Vitar aprovechó para dar cuenta del "Galgo de Tandil" con una buena maniobra y quedó como nuevo escolta del líder. En la segunda vuelta, Manuel Luque se ubicaba en la 5º, perdió rendimiento y cayó hasta la 10ª colocación, viéndose beneficiado Marcelo Ciarrocchi, su adversario en la lucha por la corona, que heredó ese lugar.





La gente que se acercó al circuito cuyano, comenzó a vibrar en la sexto giro, cuando los protagonistas comenzaron a realizar la Vuelta Joker y cambiaba el clasificador de manera constante, ya que esta variante permite achicar la distancia del circuito y beneficia a quien la utiliza. Cumplida la mitad de la competencia, cuando todos habían realizado la Joker, Tomás Gagliardi Genné seguía en lo más alto, seguido por su compañero de equipo Santiago Mallo y el local Jorge Vitar.





Manuel Luque 2.jpg





El piloto de la Escudería Fela se consolidaba en la vanguardia, pero todavía quedaba una chance más para que los pilotos puedan realizar la última entrada a la "Vuelta Joker" y esto sembraba de incertidumbre al final de la competencia, ya que todos tenías posibilidades de luchar por el triunfo hasta último momento. Y llegó un golpe de escena vital para el campeonato, Ciarrocchi abandonó por un inconveniente mecánico en su Fiat Línea y el santafesino Luque marchaba 4º, posición que le permitía obtener la tan ansiada corona del joven TC2000.





Manuel Luque.jpg @TC2000online





De ahí en adelante, todas las miradas quedaron puesta en Tomás Galiardi Genné, que vio la bandera a cuadros por segunda vez en su carrera (la primera había sido 31 de octubre de 2015 en Río Cuarto) y en Manuel Luque, que gracias a su quinto lugar en suelo cuyano, se consagró como nuevo monarca del TC2000. El santafesino conquistó la corona del joven TC2000, cuando restan aún dos capítulos, luego de haber ganado cuatro carreras en la temporada (una en Buenos Aires, dos en Paraná y una en Río Cuarto) y demostrar una terrible contundencia en el Renault Fluence que alista el Ambrogio Racing.









"Esto es impresionante, la verdad que pensé que se me había complicado en el inicio cuando nos tocamos con Ciarrocchi, me desconcentré y perdí rendimiento. Con el correr de las vueltas, me fui acomodando y logré tranquilizarme. Resolvimos bien la Vuelta Joker con el equipo y por suerte finalizamos en el quinto lugar. Es mucho esfuerzo durante muchos años, le agradezco a mi familia por acompañarme siempre. La vida siempre da revancha, nunca hay que bajar los brazos, estoy muy feliz", dijo un emocionado Manu Luque después de la carrera al sitio oficial del TC2000.





La próxima fecha del joven TC2000 se disputará el fin de semana del 18 y 19 de noviembre en el autódromo Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.