"El objetivo no ha sido modificado"

El seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby debutará el próximo sábado en la Zona Ascenso del Campeonato Argentino de Mayores que organiza la Unión Argentina de Rugby. Será ante el representativo de la Unión de Sur, que cuenta con jugadores de Bahía Blanca, a las 16.30, en cancha de Santa Fe Rugby, en Sauce Viejo, y con el arbitraje del cordobés Esteban Filipanics.





El head coach del conjunto santafesino, Federico Fernández, señaló que "Esta responsabilidad que me toca de dirigir el seleccionado mayor la tomo muy bien, tratando de estar a la altura de las circunstancias. Pero llevándolo con absoluta responsabilidad que es lo que el puesto necesita. Hay que estar bien enfocado, pero tratando de disfrutar, porque por ahí no sabés si es la última posibilidad de estar al frente".





"Cuando me propusieron ser el head coach lo pensé bastante, si lo merecía ó si no lo merecía, pero lo acepté porque era como un premio por todo lo que era estar en el sistema del seleccionado desde hace unos años. No solamente con el Seven, sino colaborando con el de primera, dos veces con Guille Aguilera, y el juvenil, con el Gringo Colli y el Chinchu Bustos, y no dejé pasar la oportunidad", sostuvo el excapitán del CRAI.









En cuanto a como ha sido el trabajo de preparación, Pica comentó que "ha sido muy buena, jugamos con Córdoba en San Francisco, hicimos una minigira por Chile, lo cual es algo para destacar porque no se si alguna vez se hizo algo similar al exterior en el contexto del seleccionado. La gira fue muy positiva porque nos permitió ensamblar a los jugadores desde lo humano, pero ahora ya estamos enfocados en Sur, que es nuestro primer rival en el Argentino".





"Más allá del objetivo que nos propusimos como cuerpo técnico, nosotros vamos a ir paso a paso, partido a partido, por eso lo primero es afrontar el partido con Sur. Se lo dijimos a los jugadores en el arranque del proceso, que la clave era el compromiso, pero creo que estamos por el buen camino" dejó en claro el exentrenador del combinado de seven de la USR.









Más sensaciones

En relación al plantel que fue convocado, sostuvo que "Es un grupo renovado, con un promedio de edad de 22 ó 23 años, estamos muy contentos con el grupo, por como están respondiendo. Algunos están haciendo sus primeras armas en el seleccionado, pero creo que han demostrado mucho entusiasmo, y entrenando con mucha seriedad. Hay varios jugadores referentes, que han estado en otros procesos, y que sin dudas algunos son caudillos, que siempre los necesitás, sobre todo por la experiencia".





"En cuanto al juego vamos a buscar adaptarnos a lo que es el Campeonato Argentino. No nos va a permitir jugar de todos lados, pero si tenemos un plan estratégico. En algunas zonas buscaremos tener el mayor volúmen de juego posible, a pesar de tener poco tiempo de trabajo, para poder amalgamar las cuestiones que tienen que ver con el sistema de ataque. La idea es ambiciosa, y ojalá la podamos plasmar", explicó en cuanto al sistema de juego a implementar por la escuadra santafesina.





Posteriormente, teniendo en cuenta que el año que viene no habrá Campeonato Argentino, comentó que "Hacemos de cuenta como si la decisión de no seguír esta competencia no se hubiese tomado. En los entrenamientos la concurrencia ha sido muy buena, pero fuimos claros con los jugadores. Les dijimos que el objetivo no cambiaba, había que tratar de lograr cumplir con el objetivo de ascender. Igualmente, uno siempre cuando afronta un proceso, busca terminar lo mejor arriba posible".









En la competencia nacional, tras jugar con Sur, en la segunda fecha, lo hará el 11 de noviembre, frente a Entre Ríos en cancha de Tilcara; y el 18, lo hará ante Nordeste, en la provincia de Corrientes. En la cuarta jornada, a desarrollarse, el 25 de noviembre, recibirá a Uruguay en Universitario, y cerrará el 2 de diciembre, con Mar del Plata, en cancha de CRAI.





El conjunto de Santa Fe, luego de la gira efectuada por Chile, en el cual le ganó a Cóndores XV por 24 a 18 en Santiago, volvió el martes por la noche a los entrenamientos en Universitario, mientras que este jueves, a las 21, lo hará en la Esquina Encendida, en avenida Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos, en el norte de nuestra capital.





Para las dos primeras fechas, Sur y Entre Ríos, no podrá contar con Fabián Frustagli, por una distensión en la rodilla. Luego, del entrenamiento, el cuerpo técnico dará a conocer la alineación titular y los convocados para medirse con los bonaerenses.