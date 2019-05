Después de que lanzaran la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández en Merlo llegaron los primeros spots de campaña: "Para salir del laberinto al que vamos a entrar el diez de diciembre, debemos trabajar todos, codo a codo. Nadie sobra, todos hacen falta", dice el video que publicó Alberto.

Las redes fueron el lugar elegido para comenzar a circular los videos. Son dos; uno con imágenes de los primeros actos de la fórmula Fernández-Fernández. Y, el otro con Cristina Kirchner más como protagonista haciendo un llamado a la unidad política y Alberto Fernández que lanza críticas a Cambiemos por la situación actual del país.

"A los cuatro millones y medio de pobres que dejó Macri les vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro. Porque para eso nacimos y hacemos política. Cuando llegamos en 2003, uno de cada cuatro argentinos buscaba trabajo. Algo parecido a lo que pasa hoy. Una vez con Néstor lo hicimos. Estábamos endeudados como ahora y lo sacamos adelante sin hacerle padecer a ningún argentino el costo" , señaló Alberto Fernández.

"Estoy segura de que con Alberto vamos a ayudar. Pero no esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Distintos dirigentes, espacios políticos y sociales, sectores económicos, medios y cada uno de nosotros podamos celebrar un reencuentro y un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales si no es colectiva la realización de una sociedad", afirmó Cristina.