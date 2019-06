El precandidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, fue internado en observación en el sanatorio Otamendi por una tos recurrente. Se hará chequeos durante 48 horas de cara al comienzo de la campaña electoral. Lo confirmó el propio Fernández en la noche de este lunes tanto por Twitter como en un canal de televisión por cable.

"Vine acá, porque hace 15 días estoy con tos, y mi médico de cabecera me propuso hacer más estudios ya que iba a largar una campaña. Quise hablar para sacar cualquier locura de la cabeza de alguien. Está todo bien. No hay ningún tema que sea preocupante. Voy a estar 48 horas internado. Preferí hablar para no generar ningún tipo de especulación", dijo Fernández al canal C5N.

Incluso en Twitter además de contar la misma información, se mostró agradecido por la preocupación que mostró la gente.

El exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner estuvo con una fuerte tos durante la noche del domingo. Y este lunes cuando un médico a domicilio lo vio le sugirió que vaya a hacerse una placa al sanatorio para evaluar si era o no algo pasajero.