El presidente Alberto Fernández brindó anoche una extensa entrevista en la que se refirió a la polémica por la prisión domiciliaria a los presos, la continuidad de la cuarentena y el plan para reactivar la economía. En el final se prestó a un juego y mostró el último chat que mantuvo con la vicepresidenta Cristina Fernández.

De cara a cómo continuará la cuarentena, el presidente declaró: “Tenemos que ver cómo evolucionamos de acá al 10 de mayo”. “No podemos dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo. Hay que moverse con cuidado, los que gobiernan lo entiendan, los otros escriben por Twitter", cargó contra quienes cuestionan la extensión del parate: “Es fácil opinar, pero después hay que hacerse cargo de las cosas”, enfatizó en el primer programa "Verdad/Consecuencia" conducido por Luciana Geuna y Maru Duffard en TN.

En ese sentido dejó en claro sus objetivos: “Que los argentinos pasemos esta pandemia tan dolorosa y paguemos por ese paso el menor valor posible”. Y destacó la ayuda del Gobierno a la sociedad para mitigar el impacto de la cuarentena: “Creo que nunca el Estado nacional hizo tantos esfuerzos por llegar a tanta gente, pero esa no es la solución, la solución es que la gente vuelva a trabajar y se gane su sueldo. La pregunta es cuándo es el momento".

El jefe de Estado adelantó que “lo que hay que hacer es levantar paulatinamente para que todo vuelva a la normalidad”. Con respecto a la situación económica, dijo que junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, “pensamos un plan macroeconómico que busca una Argentina que crezca, se desarrolle y que tenga una deuda que sea sustentable”. Sin embargo, sobre el último punto, declaró que “la solución de la deuda todavía es un problema y estamos viendo cómo se desarrolla”.

Embed

Consultado sobre la posibilidad de que la Argentina no pueda asumir sus compromisos de deuda, Alberto Fernández hizo hincapié en el impacto del Covid-19 en la economía mundial: “El mundo va a estar en default, la deuda europea ha crecido un 20% en un mes, Estados Unidos va a tener un déficit fiscal del 10 o 12%, va a ser otro mundo, pero vamos a tener también nuevas oportunidades”. “Nosotros no queremos entrar en default, nosotros hemos hecho una propuesta muy sostenible y los acreedores no están perdiendo con nuestra propuesta, solo están ganando menos, que es otra cosa”, explicó.

“Apareció un ser que es imperceptible y que se puede llevar a millones de consumidores en poco tiempo. Cuando los consumidores desaparecen, las empresas empiezan a valer lo que realmente valen y no lo que se especula. Empieza a haber un derrumbe en todas las bolsas que deja de ser noticia porque sigue siendo la enfermedad”, agregó.

“Lo que hay que pensar es cómo será la economía que se va a reconstruir después del coronavirus. Yo no dudo que va a seguir siendo capitalista, pero ¿no será una que entienda la importancia del consumidor y por lo tanto sea un capitalismo más igualitario, más solidario con el que trabaja?”, se preguntó.

Sobre la liberación de presos volvió a argumentar que “los organismos internacionales han hecho recomendaciones” sobre la situación de los presos y los riesgos de propagación de coronavirus en las cárceles, y que “son los jueces los que deciden si liberan o no”. “Si un juez hizo algo indebido, deberá explicar lo que hizo. Pero eso no quiere decir que esos jueces hayan sido inducidos por la política, nosotros no tenemos nada que ver en eso. Ni Axel (Kicillof) ni yo ni ningún gobernador. Yo hubiera aceptado la culpa si yo hubiera indultado penas, pero jamás haría eso”, respondió al ser consultado por los cacerolazos que se escucharon en las últimas jornadas en repudio a las liberaciones.

Verdad / Consecuencia

En el cierre de la entrevista, el mandatario debió optar entre “verdad” o “consecuencia”. “Es muy aburrido jugar conmigo porque yo siempre digo la verdad”, señaló anticipándose a la pregunta.

Si optaba por “verdad” debía responder a quién elegiría como un posible sucesor, con solo dos opciones: Sergio Massa o Máximo Kirchner. Mientras que el reto o la consecuencia constaba en mostrar el último chat con la vicepresidenta Cristina Fernández.

Si bien titubeó al principio, enseguida reveló el último diálogo que mantuvo con Cristina. En la conversación, aseguró, habían arreglado un encuentro para este martes en Olivos.

Alberto Fernández mano a mano en VERDAD CONSECUENCIA

“Quedamos en vernos mañana (por hoy)”, anunció y brindó detalles del último chat con Cristina, en el que le propuso: “Le digo si quiere que vaya a visitarla, me convidas un mate cocido y salgo un poco de acá”. Ella respondió: “Prefiero ir yo a Olivos, mañana estoy ahí”.

Y aseguró que la relación entre ambos es inmejorable: “Los dos tenemos una responsabilidad común y estuvimos distanciados durante mucho tiempo para ponernos a discutir ahora”. Consultado sobre la injerencia en las decisiones que se han tomado durante el aislamiento, ratificó que “no presiona”.

Y agregó que no es su idea elegir a un sucesor porque “eso es tarea del pueblo”, por lo que elogió a los dos funcionarios. “Creo que, de mi generación, Sergio Massa es la persona que más se preparó para ser presidente”. Y en cuanto Máximo Kirchner dijo que “tiene una calidad política que la sociedad argentina todavía no advirtió". Y destacó "la capacidad de dialogo que heredó de su padre Néstor Kirchner”.