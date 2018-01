Barrionuevo: "El Gobierno traicionó a la CGT para sacar la reforma previsional"

El titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, aseguró que el Gobierno "traicionó" a la CGT ya que "mientras la entretenía con la reforma laboral sacaba la ley la reforma previsional contra los jubilados" y rechazó querer hacer un acuerdo con el kirchnerismo para perjudicar al Gobierno al afirmar que "siempre lo enfrenté desde que el ex presidente Eduardo Duhalde promovió la postulación de Néstor Kirchner".



En declaraciones televisivas, Barrionuevo dijo que "no hay un entendimiento" y señaló que "el gobierno a la CGT la traicionó ya que mientras que lo entretenía con la reforma laboral sacaba la reforma previsional contra los jubilados que van a cobrar menos".



"El Gobierno dijo que la inflación era pan comido pero aún no la pudo controlar", agregó y rechazó que vayan a unirse con el kirchnerismo para perjudiquen al presidente Mauricio Macri al afirmar que "no tengo nada que ver con el kirchnerismo al que siempre enfrente desde que el ex presidente Eduardo Duhalde eligió a Néstor Kirchner como candidato a presidente".



Sobre sus declaraciones sobre que los ex presidentes Raúl Alfonsin y Fernando de la Rua no terminaron sus mandatos por enfrentarse con el sindicalismo, Barrionuevo señaló que "yo solo dije que no le pisen la cola al león, que es el modelo sindical argentino", al tiempo que dijo que si hay "dirigentes sindicalistas, políticos, y periodistas corruptos deben ir presos".



"Todas las malversaciones que hubo, de todos los que están presos, tenían que ver con el Estado", agregó y recordó que "Néstor Kirchner se murió a los 60 años, con miles de millones que se robaron".



También rechazó las críticas sobre la renovación en los sindicatos al afirmar que "si la gente quiere que no esté más, no estoy más. Hay elecciones cada 4 años".