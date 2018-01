Boudou: "La detención fue hecha para hacer esa foto"

"La detención fue hecha para hacer esa foto, porque no había razón para la detención, siempre estuve a derecho", dijo hoy Boudou en una entrevista con América 24 que reproduce la agencia Télam.





Agregó que durante la detención no lo maltrataron y que el maltrato fue "el tema de la foto", y atribuyó al poder político y judicial la responsabilidad por esas fotografías que le tomaron en su casa cuando lo detuvieron.





"No me maltrataron. El maltrato fue el tema de la foto. El responsable es el juez instructor, porque lo instruyó o lo dejó suceder", dijo el ex vicepresidente respecto a su detención en el penal de Ezeiza.





Boudou recuperó su libertad el 12 de enero, luego de poco más de dos meses de detención, por decisión de la Sala I de la Cámara Federal que le concedió, por unanimidad, la excarcelación en la causa por la supuesta rendición de viáticos con facturas truchas en el Ministerio de Economía.





Los camaristas consideraron que el ex vicepresidente siempre estuvo a derecho y que el cargo público que ostentó no implica que pueda obstaculizar la investigación. Dijo que en cautiverio "te ofrecen calmantes, pero no tomé", afirmó que "fueron siete días muy bravos en el hospital en que estuve solo", y que el control penitenciario "lo hicieron con profesionalismo, pero la situación fue espantosa".