Cafiero: "El documento sobre la 'infectadura' es una falta de respeto a la sociedad argentina"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que el documento que firmaron unos 300 investigadores, abogados y periodistas que habla "sobre la 'infectadura' es una falta de respeto, pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina".

"Me parece que la militancia anticuarentena y todo esto de la 'infectadura' es una falta de respeto. Pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina, que es la que está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme", dijo hoy Cafiero en declaraciones a radio La Red.

El funcionario afirmó que hay "una sociedad que está asustada, que se quiere cuidar, que no se quiere morir. Tan básico como eso. Pero parece que a algunos les cuesta tener empatía".

"Hay algunos irresponsables que piensan que desgastan al Gobierno al pedir el fin de la cuarentena. Lo que no entienden es que se enfrentan a la inmensa mayoría de los argentinos, que la cumplen y la apoyan", aseveró el funcionario.

En tanto, afirmó que en el Gobierno "no somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida" y agregó: "Nadie es pro-cuarentena, en todo caso somos antimuerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera. Tan sencillo como eso".

"Son algunos que quieren hacerle un daño al Gobierno, pero en realidad lo que hacen es hacerle un daño a la sociedad", analizó Cafiero.

El jefe de Gabinete se refirió de esta manera a un documento difundido ayer que firman 300 personalidades; entre ellas la investigadora del Conicet, Sandra Pitta Alvarez; los escritores Juan José Sebreli y Santiago Kovadloff; el actor Luis Brandoni, el ex funcionario Darío Lopérfido; y los periodistas Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal y Néstor Sclauzero, entre otros.