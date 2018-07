Carrió: "A la clase media le pido que dé propina y changas"

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió pidió a la clase media y alta argentina que en el marco de la crisis "den propinas y changas".

"Yo sé que esa desesperanza existe, que hubo un impacto sobre los salarios. Por eso, lo primero que le quiero recomendar a la clase media y media-alta es que dé propinas y changas, aunque le cueste. Hay más de dos o tres millones de personas que viven de esas changas, y a veces, cuando nos ajustamos, lo primero que hacemos es dejar de dar propina, y es ahí cuando cortamos un círculo, un esfuerzo solidario como el que se hizo con los cartoneros en 2001", sugirió Carrió anoche en TN. También resaltó la importancia de trabajar en los bancos de alimentos para solucionar "el problema del hambre" en la Argentina.

"Hay momentos en la vida en que uno tiene desesperanza, pero la esperanza consiste justamente en eso, en tener esperanza en la desesperanza. Esa es precisamente la dureza del desierto, por lo que tenemos que pasar, lo que yo quiero que entienda la gente", agregó.

Aborto Asimismo, y a poco de que el proyecto de despenalización del aborto comience a ser tratado en comisiones en el Senado tras su sanción en Diputados, Elisa Carrió volvió a criticar la iniciativa y sostuvo que al presidente Mauricio Macri "le dijeron que ganaba el «no» por amplia mayoría".



La diputada de Cambiemos destacó que el jefe de Estado no hizo nada para influir en el Parlamento y comentó por qué Macri decidió promover el debate del aborto en el Congreso. "Le dijeron que el «no» iba a ganar por amplia mayoría y (le comunicaron) una necesidad de debatirlo que no existía", evaluó Carrió en declaraciones al canal Todo Noticias.





Consultada sobre si fue un error del Gobierno habilitar la discusión, señaló: "En todo caso los diputados que pensaron que había que abrirlo. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión". "Yo lo llamé (a Macri). Me dijo: «Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar, es decir que iba a ganar el no». Cuando me enteré de la verdad, me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad en creer que esto se maneja", lamentó.





A su vez, la legisladora volvió a referirse a los motivos por los cuales se opone a la interrupción voluntaria del embarazo. "Mi posición es en contra por razones filosóficas, lo debatí con las feministas cuando yo era atea", dijo Carrió, quien explicó que no participó de la discusión en el recinto por un problema cardíaco que le impide estar sentada en la banca durante un tiempo prolongado. Y sobre la legalización del aborto, agregó: "Nunca lo pude resolver, lo estudié 40 años y es un dilema. Uno no quiere criminalizar a la mujer joven y por otra parte tiene que estar inscripta en la ley la prohibición cultural".